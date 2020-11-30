Moderna aşısının son sonuçları açıklandı

ABD'li ilaç şirketi Moderna, covid-19 aşısının yüzde 94.1 oranında etkili olduğunu açıkladı. Moderna ayrıca ciddi vakaları önlemede aşının yüz 100 etkili olduğunu belirtti.

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ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna, geliştirdikleri corona virüs aşısının hiçbir komplikasyonla karşılaşmadığını, yüzde 94,1’lik başarı oranıyla acil kullanım iznine başvurulacağını açıkladı.

30 binden fazla kişiyle yapılan aşı çalışmalarında Moderna, 196 corona virüs hastasının 185’inin aşıyı aldığını, 11’inin ise plasebo aldığını söyledi. Bu hastalar arasındaki otuz kişinin ciddi vaka olduğu bildirildi. Moderna bu otuz kişinin tamamında aşının etkili olduğunu açıkladı.

"Son derece etkili bir aşımız olduğuna inanıyoruz''

Moderna’nın aşı ekibinin başında yer alan Dr. Tal Zaks yaptığı açıklamada, "Son derece etkili bir aşımız olduğuna inanıyoruz. Artık bunu kanıtlayacak verilere sahibiz” ifadelerini kullanırken "Bu salgını yok etmekte önemli bir rol oynamayı umuyoruz" şeklinde konuştu.

''İstitastiksel olarak önemli bir fark yok''

16 Kasım’da etkinlik oranını yüzde 94,5 olarak açıklayan ve bugün açıklanan rakamda 94,1 olarak belirtilen Moderna’nın corona virüs aşısı ile ilgili Dr. Tal Zaks, bu oranın istitastiksel olarak önemli bir fark olmadığını belirtti.

Aşının etkinliği yüzde 95

Moderna, geçtiğimiz hafta acil kullanım iznine başvuran Pfizer-Biontech aşısından sonra acil kullanım iznine başvuran ikinci aşı durumunda. Pfizer-Biontech aşısının etkinliği ise yüzde 95 olarak açıklanmıştı.

Sonuçlar 17 Aralık'ta

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin bağımsız danışmanlarının, Moderna'nın aşı çalışmalarını incelemek için 17 Aralık'ta bir araya gelmesi planlanıyor. Daha önce, yetkililerin Pfizer'in verilerinin incelemesi için 10 Aralık'ta bir araya gelecekleri açıklanmıştı.