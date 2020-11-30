AUZEF sonuçları ne zaman açıklanır MEB tarihi duyurdu

AUZEF vize sınavına giren binlerce öğrenci AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır araştırması yapıyor. MEB'in son açıklamasına göre AUZEF sonuçları 9 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

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AUZEF sınav sonuçları, 29 Kasım'da sona eren vize sınavlarının ardından pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Sınav sonucunu merak eden vatandaşlar, bu bilgiyi edindikten sonra final sınavı için harekete geçecek. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

AUZEF sınav sonuçları, internet üzerinden sorgulanabilecek. Daha önceki dönemlerde 10 gün içerisinde sonuçları açıklayan AUZEF'in 9 Aralık 2020 tarihine kadar sonuçları açıklaması bekleniyor.

AUZEF'in diğer sınavları ise şu tarihlerde gerçekleşecek;

Bitirme (Final) Sınavı : 02 - 10 Ocak 2021

Telafi (Bütünleme) Sınavı : 30 Ocak - 07 Şubat 2021