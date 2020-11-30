BIST 1.304
DOLAR 7,77
EURO 9,31
ALTIN 441,22
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

AUZEF sonuçları ne zaman açıklanır MEB tarihi duyurdu

AUZEF vize sınavına giren binlerce öğrenci AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır araştırması yapıyor. MEB'in son açıklamasına göre AUZEF sonuçları 9 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

Abone ol

AUZEF sınav sonuçları, 29 Kasım'da sona eren vize sınavlarının ardından pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Sınav sonucunu merak eden vatandaşlar, bu bilgiyi edindikten sonra final sınavı için harekete geçecek. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

AUZEF sınav sonuçları, internet üzerinden sorgulanabilecek. Daha önceki dönemlerde 10 gün içerisinde sonuçları açıklayan AUZEF'in 9 Aralık 2020 tarihine kadar sonuçları açıklaması bekleniyor.

AUZEF'in diğer sınavları ise şu tarihlerde gerçekleşecek;

Bitirme (Final) Sınavı : 02 - 10 Ocak 2021

Telafi (Bütünleme) Sınavı : 30 Ocak - 07 Şubat 2021

SON DAKİKA HABERLERİ
Moderna aşısının son sonuçları açıklandı
Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan 14 gün sokağa çıkma yasağı açıklaması
Mustafa Sarıgül, CHP'den 20 kişiyi transfer edip grup kuracak
Koronavirüs aşısı yaptıran Prof. Necmettin Ünal gönüllü aşı olanları uyardı
Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan: Türkiye'ye yeniden çözüm süreci dayatılıyor
Yoğun bakım üniteleri için kırmızı alarm! Prof. Dr. İsmail Cinel: Herkes bir adım geri çekilsin...
ÖNCEKİ HABERLER
PKK operasyonu! 2 memur, 1 müteahhitin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı
Gazprom yılın ilk 9 ayında zarar etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dolar borçlanma için yetkilendirme
Özgür Duran'ın ailesinden Kadir Şeker'e 'kiralık katil' suçlaması Ayşe Dırla'ya suç duyurusu
Edirne'de trafik polisi fark etti! Pes dedirten oyun
Yeni yasaklar ne zaman saat kaçta açıklanacak Erdoğan duyuracak?
Yorumlar