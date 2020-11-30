Gaziantep'te durum fena! Virüsün bitmesi için gözyaşı dökerek dua etti

GAZİANTEP'te koronavirüs vaka sayılarındaki artışa rağmen çarşılarda yoğunluk devam ediyor. Tedbirlerin ihlal edildiği çarşıda alışveriş yapan Mehmet Yılmaz (77) gözyaşı döküp, virüsün bitmesi için sürekli dua ettiğini söyledi.

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Gaziantep'te halk, çarşıların bulunduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yapmayı sürdürüyor. Yoğunluğun gözlendiği caddelerde birçok kişi, maskelerini çene altında tutarken, polis ekipleri de vatandaşı tedbirlere uymaları konusunda sık sık uyarıyor.

Vatandaşlar, genel olarak alınan tedbirlerin kendileri için iyi olduğunu ve daha da artırılması gerektiğini belirtiyor. Şanlıurfa’dan Gaziantep’e tedavi olmak için gelen Mehmet Yılmaz ise alışveriş yaptığı caddede gözyaşı dökerek, “Koronavirüsün ne zaman biteceğini bilmiyoruz. 3 ay, 5 ay ne kadar sürecek bilmiyoruz. Bu virüsün bitmesi için her gün Allah’a dua ediyorum” dedi.