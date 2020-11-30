BIST 1.304
DOLAR 7,77
EURO 9,31
ALTIN 441,22
HABER /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Gaziantep'te durum fena! Virüsün bitmesi için gözyaşı dökerek dua etti

GAZİANTEP'te koronavirüs vaka sayılarındaki artışa rağmen çarşılarda yoğunluk devam ediyor. Tedbirlerin ihlal edildiği çarşıda alışveriş yapan Mehmet Yılmaz (77) gözyaşı döküp, virüsün bitmesi için sürekli dua ettiğini söyledi.

Abone ol

Gaziantep'te halk, çarşıların bulunduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yapmayı sürdürüyor. Yoğunluğun gözlendiği caddelerde birçok kişi, maskelerini çene altında tutarken, polis ekipleri de vatandaşı tedbirlere uymaları konusunda sık sık uyarıyor.

Vatandaşlar, genel olarak alınan tedbirlerin kendileri için iyi olduğunu ve daha da artırılması gerektiğini belirtiyor. Şanlıurfa’dan Gaziantep’e tedavi olmak için gelen Mehmet Yılmaz ise alışveriş yaptığı caddede gözyaşı dökerek, “Koronavirüsün ne zaman biteceğini bilmiyoruz. 3 ay, 5 ay ne kadar sürecek bilmiyoruz. Bu virüsün bitmesi için her gün Allah’a dua ediyorum” dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Moderna aşısının son sonuçları açıklandı
Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan 14 gün sokağa çıkma yasağı açıklaması
Mustafa Sarıgül, CHP'den 20 kişiyi transfer edip grup kuracak
Koronavirüs aşısı yaptıran Prof. Necmettin Ünal gönüllü aşı olanları uyardı
Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan: Türkiye'ye yeniden çözüm süreci dayatılıyor
Yoğun bakım üniteleri için kırmızı alarm! Prof. Dr. İsmail Cinel: Herkes bir adım geri çekilsin...
ÖNCEKİ HABERLER
AUZEF sonuçları ne zaman açıklanır MEB tarihi duyurdu
PKK operasyonu! 2 memur, 1 müteahhitin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı
Gazprom yılın ilk 9 ayında zarar etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dolar borçlanma için yetkilendirme
Özgür Duran'ın ailesinden Kadir Şeker'e 'kiralık katil' suçlaması Ayşe Dırla'ya suç duyurusu
Yeni yasaklar ne zaman saat kaçta açıklanacak Erdoğan duyuracak?
Yorumlar