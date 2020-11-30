Cem Küçük'ten CHP'li başkana sert 'ensest' tepkisi

Türkiye gazetesi Yazarı Cem Küçük, köşe yazısında CHP Kadın Kolları İl Başkanı Merve Kır'ın "Özellikle Çaycuma ilçesinin Perşembe beldesinde ve Zonguldak merkezde ensestte artış var." açıklamasına sert tepki gösterdi.

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"CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Mahir Başarır’dan sonra bir skandal da Zonguldak’tan geldi." ifadesini kullanan Cem Küçük, "Zonguldak’taki eş dost haber vermese haberim olmayacaktı." diye yazdı.

Türkiye gazetesi Yazarı Cem Küçük'ün 'CHP Zonguldak Kadın Kolları Başkanı’ndan skandal ifade' başlığıyla yayımlanan yazısında "Bakalım CHP Genel Merkezi Merve Kır’ın ifadesine tepki gösterecek mi? Yoksa kafasını kuma mı gömecek?" düşüncesini dile getirdi.

Cem Küçük, yazısında şunları kaydetti:

"Böyle hakaret olur mu, böyle genelleme olur mu?"

Haberi Zonguldak’ın yerel gazetesi Pusula’dan vereyim:

CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak İl Kadın Kolları Başkanı Merve Kır, ‘25 Kasım Kadına Şiddete Hayır Günü’nün bir günde kutlanmaması gerektiğini belirterek son zamanlarda ensest ilişkilerde artış olduğunu açıkladı.

Pandemi sürecinde evin içinde birçok tür şiddetin uygulandığını belirten Merve Kır 'Bağıra bağıra evde kal, deniliyor ama evde kalındığında o evin içinde neler olduğunun bilen yok. Biz bunları Adliyelerde görüyoruz' dedi.

Aile içi şiddetin bir türü olan ensest ilişkilerde Çaycuma’nın ilçesinin Perşembe Beldesi’nde yoğunluk yaşanırken son zamanlarda Zonguldak merkezde de artış olduğunu açıklamıştı.

CHP Kadın Kolları İl Başkanı Merve Kır "pandemi sürecinde ensest arttı" diyor. Özellikle Çaycuma ilçesinin Perşembe beldesinde ve Zonguldak merkezde ensestte artış var diyor. İnsanda biraz utanma olur. Türk aile yapısına böyle hakaret olur mu, böyle genelleme olur mu?

Bakalım CHP Genel Merkezi Merve Kır’ın ifadesine tepki gösterecek mi? Yoksa kafasını kuma mı gömecek?