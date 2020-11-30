BIST 1.295
DOLAR 7,79
EURO 9,34
ALTIN 443,55
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Cem Küçük'ten CHP'li başkana sert 'ensest' tepkisi

Türkiye gazetesi Yazarı Cem Küçük, köşe yazısında CHP Kadın Kolları İl Başkanı Merve Kır'ın "Özellikle Çaycuma ilçesinin Perşembe beldesinde ve Zonguldak merkezde ensestte artış var." açıklamasına sert tepki gösterdi.

Abone ol

"CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Mahir Başarır’dan sonra bir skandal da Zonguldak’tan geldi." ifadesini kullanan Cem Küçük, "Zonguldak’taki eş dost haber vermese haberim olmayacaktı." diye yazdı.

Türkiye gazetesi Yazarı Cem Küçük'ün 'CHP Zonguldak Kadın Kolları Başkanı’ndan skandal ifade' başlığıyla yayımlanan yazısında "Bakalım CHP Genel Merkezi Merve Kır’ın ifadesine tepki gösterecek mi? Yoksa kafasını kuma mı gömecek?" düşüncesini dile getirdi.

Cem Küçük, yazısında şunları kaydetti:

"Böyle hakaret olur mu, böyle genelleme olur mu?"

Haberi Zonguldak’ın yerel gazetesi Pusula’dan vereyim:

CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak İl Kadın Kolları Başkanı Merve Kır, ‘25 Kasım Kadına Şiddete Hayır Günü’nün bir günde kutlanmaması gerektiğini belirterek son zamanlarda ensest ilişkilerde artış olduğunu açıkladı.

Pandemi sürecinde evin içinde birçok tür şiddetin uygulandığını belirten Merve Kır 'Bağıra bağıra evde kal, deniliyor ama evde kalındığında o evin içinde neler olduğunun bilen yok. Biz bunları Adliyelerde görüyoruz' dedi. 
Aile içi şiddetin bir türü olan ensest ilişkilerde Çaycuma’nın ilçesinin Perşembe Beldesi’nde yoğunluk yaşanırken son zamanlarda Zonguldak merkezde de artış olduğunu açıklamıştı.

CHP Kadın Kolları İl Başkanı Merve Kır "pandemi sürecinde ensest arttı" diyor. Özellikle Çaycuma ilçesinin Perşembe beldesinde ve Zonguldak merkezde ensestte artış var diyor. İnsanda biraz utanma olur. Türk aile yapısına böyle hakaret olur mu, böyle genelleme olur mu?
Bakalım CHP Genel Merkezi Merve Kır’ın ifadesine tepki gösterecek mi? Yoksa kafasını kuma mı gömecek? 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul yarın kışı hissedecek! Fırtına ve sağanak uyarısı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yılmaz Vural'ın sağlık durumu nasıl? Eşi Seda Vural'dan son bilgiler
TCDD itiraz etti Marmaray’da aktarma kaldırıldı
Kritik kabine toplantısı başladı! Hafta içi sokağa çıkma ve 20 şehre seyahat yasağı geliyor
Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davası! "Öldürmek isteseydik çıkamazdı"
Moderna aşısının son sonuçları açıklandı
Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan 14 gün sokağa çıkma yasağı açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Somer Sivrioğlu çocukları kaç tane kızı ve oğlu kaç yaşında?
Eskişehir'de 14 yaşında motosiklet kullanan çocuk öldü
Rize'de evin içinde bulundu! Görenler şaşkına döndü
ABD'den sonra en çok ölüm bu ülkede! Salgının durumu korkunç seviyede
Atatürk’le çekilen fotoğrafı hafızalara kazınan Remziye Tatlı yaşama veda etti
Söylemezsem Olmaz Arto neden yok ayrıldı mı?
Yorumlar 4 yorum