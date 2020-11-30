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TEM Otoyolu'nda korkunç kaza: Otomobil camından içeri giren adamın vücudu parçalandı

İhlas Haber Ajansı

DÜZCE TEM'de meydana gelen kaza dehşete düşürdü. Yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı yaya, araç camından içeri girdi. Kazanın şiddetiyle talihsiz adamın vücut parçaları etrafa saçıldı.

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Kaza, TEM Otoyolu Gümüşova ilçesi Yeşilyayla Mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Cihan Ç. idaresindeki 34 BRS 582 plakalı Audi marka otomobil Yeşilyayla mevkiinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve ismi henüz öğrenilemeyen adama çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaşlı adam ön camdan otomobile girdi feci şekilde can verdi.

Kaza nedeniyle aracın ön kaputu açıldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil ambulans ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan otomobil sürücüsü Cihan Ç. ve yanında yolcu olarak bulunan eşi Selma Ç. müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Hendek Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle İstanbul istikameti emniyet şeridinden tek şerit olarak sağlanırken, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından bölgeden vücut parçaları toplanan talihsiz adamın cesedi morga kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine dönerken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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