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Almanya’da aç kalan yaban domuzu süpermarkete daldı

Demirören Haber Ajansı

Almanya’nın Dinslaken kentinde aç kalan yaban domuzu yiyecek bulmak için süpermarkete daldı. Markette paniğe neden olan yaban domuzunu gören polislerin korku dolu anları kameraya yansıdı.

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Almanya’nın Dinslaken kentinde aç kalan yaban domuzu yiyecek bulmak için süpermarkete girdi. Market içindeki müşterilerin paniğe neden olduğu yaban domuzu marketteki bir çok ürüne zarar vererken, marketten kaçtığı sırada cam ve penceleri kırdı. 

Süpermarketin çıkış kapısını nihayet bulmayı başaran yaban dozu kapıları kırdı. Olay yerine gelen polisler otoparka doğru koşan yaban domuzu ile karşı karşıya kaldı.

Yaban domuzundan korkan polisler yüksek bir yere çıkarak, yaban domuzunun bölgeden uzaklaşmasını bekledi. O anları marketin dışında bulunan bir müşteri tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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