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Konya'da 2 çocuk annesi Selver hemşire koronavirüse yenik düştü

KONYA’da pandemi hastanesinde görev yapan 2 çocuk annesi hemşire Selver Kuşçu Ünal (36), koronavirüse yenik düştü.

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Kentteki pandemi hastanelerinden biri olan Beyhekim Devlet Hastanesi’nde görev yapan hemşire Selver Kuşçu Ünal, 11 Kasım’da koronavirüse yakalandı. Kronik astım hastası olan Ünal, görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı.

Bir anda durumu ağırlaşan Ünal, 22 Kasım günü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 13 yıllık sağlık çalışanı Selver Kuşçu Ünal, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden baş sağlığı

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmek Koç yayınladığı başsağlığı mesajında, "Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ebe/hemşire olarak görev yapan mesai arkadaşımız Selver Kuşçu Ünal’ın Covid-19 ile mücadelesinde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dilerim.” ifadeleri kullanıldı.

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