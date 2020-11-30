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Almanya Başbakanı Merkel'den Türkiye açıklaması: Anlaşma sağlanamadı

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye ilişkilerinde istenen ilerlemenin sağlanamadığını söyledi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki ilişkiye dair bir açıklama yaptı.

Merkel, "AB-Türkiye ilişkilerinde istediğimiz kadar ilerleme sağlayamadık" ifadelerini kullandı.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, bugün Antalya Limanı'na dönüş yapmıştı.

AB Komisyonu Sözcüsü: AB liderleri, aralıkta bir araya gelip Türkiye'yi değerlendirecek

Konu ile ilgili konuşan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AB liderlerinin, Türkiye'den beklentileriyle ilgili açık bir şekilde mesaj verdiğini aktaran Stano, "AB liderleri, aralıkta bir araya gelecek ve Türkiye'nin gerilimi azaltma ve yapıcı diyalog alanında beklentileri yerine getirip getirmediğini değerlendirecek. AB liderleri, tek bir açıklama ya da hamle üzerinden hareket etmeyecek. Değerlendirme sürecinde, belirlenen süre zarfındaki davranışlar ve açıklamalar göz önünde bulundurulacak" ifadesini kullanmıştı.

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