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Kocaeli'de resmi ana sınıflarında uzaktan eğitime geçiliyor Valilik açıkladı

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelindeki anaokullarında 1 Aralık ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitime geçilmesi kararı alındı.

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Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında bugün toplandı. Toplantıda, Kocaeli’de resmi anaokullarında uzaktan eğitim yapılması kararı alındığı belirtilerek, "Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 01.12.2020-04.01.2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verilmiştir” denildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İlimizde resmi anaokulu, ana sınıfı ve uygulamalı anaokullarında 01.12.2020 /04.01. 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yapılmasına karar verilmiştir” ifadesi yer aldı.

Daha önce uzaktan eğitim kararı verilen diğer iller şöyleydi: İstanbul, Ankara Balıkesir...

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