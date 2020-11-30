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Standard And Poors'tan 44 milyar dolarlık satın alma

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard And Poors (S&P), IHS Markit'i 44 milyar dolarlık anlaşmayla satın alacağını duyurdu. Anlaşma, 2020 yılının en büyük satın almalarından biri olacak.

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Londra merkezli IHS Markit 37 milyar dolarlık piyasa değerine sahip. S&P’nin değeri ise yaklaşık 82 milyar dolar. Reuters hesaplamalarına göre, IHS’nin hisse fiyatı bu yıl şu ana kadar yaklaşık yüzde 22 arttı.

İşlemin tamamlanmasının ardından, mevcut S&P Global hissedarları, birleşik şirketin yaklaşık yüzde 67.75’ine, IHS Markit hissedarları ise yaklaşık yüzde 32.25’ine sahip olacak.

Yeni şirketin Ceo’su, S&P’nin Ceo’su Peterson

S&P Global’in Başkanı ve CEO’su Douglas Peterson, yeni şirketin CEO’su olarak görev yapacak. IHS Markit’in başkanı ve CEO’su Lance Uggla ise, bir yıl boyunca şirkete özel danışman olarak kalacak.

Peterson, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Bu heyecan verici birleşme sayesinde, yeni değer ve anlayışlar yaratarak pazarlarımıza ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebileceğiz.” ifadelerini kullandı.

Birleşik şirketin teknolojide yılda 1 milyar doların çok üzerinde dağıtım yapmayı ve ESG, iklim ve enerji geçişi, özel varlıklar ve KOBİ, karşı taraf risk yönetimi, tedarik zinciri ve ticaret ve alternatif veriler dahil olmak üzere komşu pazarlara geçiş yapmayı planladığı belirtiliyor.

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