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Rusya vatandaşı İhtida Töreni'yle Müslüman oldu artık bu adı taşıyacak

Evgeniya Nikolaeva isimli Rusya vatandaşı Sivas İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu. İslam'ı araştırıp Müslüman olan Nikolaeva, 'Nur Bahar' ismini taşıyacak.

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Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş’un makamında gerçekleştirilen ihtida töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. 41 yaşındaki Rusya vatandaşı Nikolaeva’ya tercüman eşliğinde imanın ve İslam'ın şartları anlatıldı. Kelime-i şehadet getiren Nikolaeva, şahitlerin huzurunda İslamiyet'i kabul ederek Müslüman oldu.

İhtida Töreni’nde yapılan duanın ardından Müftü Akkuş, “Allah’ın lütuf ve ihsanıyla ve kendi iradesini kullanıp İslam’ı tercih eden Evgeniya Nikolaeva’yı ve Müslüman olmasına vesile olan eşi Mustafa Göktaş’ı tebrik ediyorum. Özgür iradesiyle, İslam’ı araştırarak Müslüman olan ve Nur Bahar ismini alan Nikolaeva Hanım, İslam’a girerek hayatında tertemiz yepyeni bir sayfa açtı." dedi.

Müftü Akkuş "Müslüman olduğu andan itibaren geçmiş günahlarının Allah tarafından bağışladığını Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim bildirmekte ve Peygamber Efendimiz (s.a.s) müjdelemektedir. Biliniz ki insanların günahlarını sadece Yüce Allah affeder. Sadece O’na yönelerek tövbe edilmeli ve bağışlanma dilenmelidir. Dualarımızı, tövbelerimizi kabul edecek olan yalnızca Rabbimizdir. Nur Bahar Hanımın İslamiyet’i tercih etmiş olması bizleri gerçekten çok mutlu etti. Rabbimiz girmiş olduğu bu güzel yolda kendisine yardım etsin. Onu ve bizleri iyi Müslümanlardan eylesin” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Müftü Akkuş, “İhtida Belgesi” ile birlikte Nur Bahar’a Kur’an-ı Kerim ve İslam İlmihali hediye etti.

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