AVM için HES kodu zorunlu oldu! Herkesten AVM'ye girişte kod istenecek

AVM'lere girişte 1 Aralık 2020 itibariyle HES kodu gösterme zorunlu oldu. AVM'ler kapanmayacak ancak HES kodu denetimi sıkı tutulacak.

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TÜRKİYE'deki günlük koronavirüs vaka sayısı 30 binin üstüne çıkarken yeni önlemler devreye girdi. Artık yaşamımız çok daha fazlı kısıtlı olacak. En önemli düzenleme hafta içi için yapıldı. Bundan böyle sokağa çıkma yasağı hafta içinde saat 21.00'dan itibaren uygulanmaya başlayacak. Hafta sonu da cuma akşamından pazartesi sabaha kadar sokağa çıkma yasağı var.

Yeni önlemler arasında AVM'ler de var. Çalışma saatlerinde bir değişikliğe gidilmedi ancak HES kodu zorunluluğu getirildi. Bundan böyle AVM'ye giren herkesten HES kodu istenecek.

İşte yeni koronavirüs yasakları:

- Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır.

- Hafta sonları cuma akşamı saat 21.00'dan pazartesi sabah saat 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı kesintisiz devam edecek. (Türkiye iki gün evde olacak)

- Üretim tedarik lojistik sağlık tarım orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışında.

- Market kasap gibi işletmeler ile eve paket servisi verecek yerler hafta sonu kısıtlamasının dışında.

- Restoranlar paket servisi dışında hizmet veremeyecek.

- 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

- Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecek.

- Evlerde mevlit, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacak.

- Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlarda bu sayı da geçilmeyecek.

- Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecek.

- AVM girişte HES kod uygulamasına geçilecek.

- Kalabalık caddeler ile meydana girebilecek kişi sayısı Hıfzısıhha kurulu ile sınırlandırılacak.

- 50 kişiden fazla olan işyerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecek.