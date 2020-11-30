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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada CHP'ye yüklendi. Erdoğan, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sözlerini "alçakça" sözleriyle niteledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a tepki gösterdi. Başarır hakkında işlem yapmayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da sert sözlerle yüklenen Erdoğan, milletin bunların hesabını sandıkta soracağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Tank-Palet Fabrikası üzerinden Türk ordusuna yönelik sözlerine de değindi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Erdoğan şunları söyledi:

"Buradan sesleniyorum, Ey bu CHP'nin başındaki zat, Senin milletvekilin kalkacak benim silahlı kuvvetlerine bu denli hakaret edecek, edepsizce alçakça hakaret edecek, sen bunu kapıya koyamayacaksın. Bunun hesabını Mehmetçiğine, askerine bu denli sahip çıkan bu millet seni asla affetmeyecektir. Bunu bir defa bilesin. Sandıklar da affetmeyecek.

"Üç maymunu oynuyor"

Türkiye'de devlete ve millete yapılan saldırıların birini Batı'da yapmaya kalkın bakın bakalım başınıza ne geliyor. Mesela Gezi olaylarında ülkemizi insan haklarından demokrasiye kadar ülkemizi suçlayanlar, Fransa'da yaşanan vahim görüntüler karşısında üç maymunu oynuyor.

"Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar"

Paris cayır cayır yanarken, Fransız medyası bunları yayınlamak yerine, Türkiye aleyhtarı haberlerin dozunu artırması da bir başka çarpıklıktır. Ama başaramayacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi yollara başvururlarsa başvursunlar, başaramayacaklar. Çünkü bu millet, Çanakkale'den 15 Temmuz'a kadar her döneminde vatanından asla vazgeçmeyeceğini, ezanını susturmayacağını, bayrağını indirtmeyeceğini, istiklalinden vazgeçmeyeceğini göstermiştir."

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