Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri! Erdoğan açıkladı

TÜRKİYE'de koronavirüs vaka sayısı 31 binin üstüne çıkarken sokağa çıkma yasağının kapsamı genişledi. Artık her gün hafta içi saat 21.00'dan sabah 05.00'a kadar sokağa çıkmak yasak. Hafta sonu yasağı ise cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirlerine ilişkin bilgi verdi. Erdoğan tekrardan tırmanışa geçen koronavirüs salgınının ülkemizdeki etkisi nedeniyle sokağa çıkma yasağının genişletildiğini açıkladı.

En önemli düzenleme hafta içi için yapıldı. Bundan böyle sokağa çıkma yasağı hafta içinde saat 21.00'dan itibaren uygulanmaya başlayacak ve sabah saat 05.00'da sona erecek. Hafta içi sokağa çıkma yasağı 1 Aralık 2020 itibariyle uygulanmaya başlayacak.

Hafta sonu da cuma akşamından pazartesi sabaha kadar sokağa çıkma yasağı var. Bu hafta sonu uygulama başlayacak.

İŞTE YENİ KORONAVİRÜS YASAKLARI - Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 1 Aralık salı günü itibariyle başlıyor.

- Üretim tedarik lojistik sağlık tarım orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışında.

- Hafta sonları cuma akşamı saat 21.00'dan pazartesi sabah saat 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı kesintisiz devam edecek. (Türkiye iki gün evde olacak)

- Market kasap gibi işletmeler ile eve paket servisi verecek yerler hafta sonu kısıtlamasının dışında.

- Restoranlar paket servisi dışında hizmet veremeyecek.

- 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

- Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecek.

- Evlerde mevlit, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacak.

- Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlarda bu sayı da geçilmeyecek.

- Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecek.

- AVM girişte HES kod uygulamasına geçilecek.

- Kalabalık caddeler ile meydana girebilecek kişi sayısı Hıfzısıhha kurulu ile sınırlandırılacak.

- 50 kişiden fazla olan işyerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecek.

-Yeni düzenlemeyle ilgili detaylar, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde yayınlanacak ve salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu;

Dünyanın her yerinde hiç görülmedik bir tırmanışa geçen salgın maalesef ülkemizde de etkili oluyor. Yeni bir takım tedbirleri hayata geçireceğimizi paylaşmıştık. Vaka sayılarının 30 bine dayanmış olması hepimizin daha dikkatli davranmasını gerektirmektedir. Salgının olumsuz etkisini azaltmak için insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan bu tür çarelerden başka bir şey bulunmuyor.

Fedakarlıklar yapmak zorundayız

Belirlediğimiz salgın tedbirlerine harfiyen uyulmasını bekliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamalarını istiyoruz. Üzerimize düşen fedakarlıkları yapmak zorundayız.

Sağlık çalışanlarımızın canla başla ortaya koydukları gayrete en büyük teşekkürümüz, onlara ilave bir yük getirmemek olacaktır. 83 milyon hep birlikte seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor. Salgınla mücadele çalışmalarının değersizleştirmek için yapılan spekülasyon çalışmalarına karşı da dikkatli olmalıyız. Nice mücadelelerden alnının akıyla çıkan Türkiye salgın karşısında verdiği mücadeleden de çıkacaktır. İnşallah aşı sürecinin de başlamasıyla kontrol edilebilir bir mücadelenin içine gireceğiz.

Koronavirüs aşısı ücretsiz olacak

Aşı konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İlk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya ulaşabileceklerdir. Önümüzdeki ay sağlık çalışanlarının aşılanması inşallah başlayacaktır.