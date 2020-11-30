Ülkeyi karıştıran protestolar Fransa'ya geri adım attırdı

Fransa'da güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan güvenlik yasa tasarısının 24. maddesinin gelen tepkiler nedeniyle değiştirileceği bildirildi.

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Fransa'da iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM), Demokrasi Hareketi (Modem) ve Agir Partisinin Ulusal Meclisteki grup başkanvekilleri, Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Jean Castex ile görüştükten sonra mecliste basın toplantısı düzenledi.

LREM Grup Başkanvekili Christophe Castaner, tasarının 24. maddesinin güvenlik güçlerini ve basın özgürlüğünü korumayı hedeflediğini savundu. Bu maddenin Fransızlar ve gazeteciler tarafından iyi anlaşılmadığını ifade eden Castaner, güvenlik güçlerinin görüntülerinin çekilmesini yasaklamak istemediklerini savundu. Castaner, bu maddenin LREM, Modem ve Agir Partisi tarafından yeniden yazılacağını belirtti.

24. maddenin etrafındaki şüphelerin ortadan kaldırılması gerektiğini kaydeden Castaner, bu maddenin yeniden yazıldıktan sonra hükümete sunulacağını söyledi. Castaner, güvenlik güçlerini korumaya kararlı oldukları sözlerini ekledi.

Ülkede son günlerde birçok kesimin ve özellikle basın kuruluşları ve insan hakları derneklerinin söz konusu tasarıya tepkisi büyüyor. Tasarı, basın özgürlüğünü ihlal edebileceği ve polis şiddetini artırabileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Tasarıya ve artan polis şiddetine karşı 28 Kasım'da ülke çapında 100'den fazla gösteri düzenlenmişti. Paris'teki eyleme 46 bin kişi katılmış ve polis şiddeti olayları yaşanmıştı.

Ulusal Mecliste 24 Kasım'da kabul edilen tasarının Ocak 2021'de Senatonun onayına sunulması planlanıyor. Senatodan geçmesi halinde tasarı, bir kez daha mecliste oylanacak.

1 yıl hapis ve 45 bin avro ceza

Tasarı, güvenlik güçlerinin görüntülerini yayımlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası öngörürken; gösterilerde drone kameraların yanı sıra güvenlik güçlerinin görev sırasında kullandığı kameraların insanları izlemek için kullanılabileceği belirtiliyor.