Sivasspor'a evinde Göztepe darbesi
Süper Lig'in 10. haftasının kapanış gününde Sivasspor, İzmir ekibi Göztepe'yi ağırladı. Göztepe, Halil Akbunar'un 80. dakikada attığı golle Sivas deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönmeyi başardı. Bu sonucun ardından; Sivasspor'un galibiyet hasreti beş maça çıktı. Rıza Çalımbay'ın takımı, 9 puanla 16. sırada kendine yer bulurken; Göztepe ise 14 puanla 8. sıraya yükseldi.Abone ol
16. dakikada Guilherme'nin ceza alanı dışından sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
19. dakikada Kayode'nin soldan ceza sahasına ortasında kale alanındaki Claudemir'in yakın mesafeden kafa vuruşunda, meşin yuvarlak son çizgiye paralel giderek taca çıktı.
28. dakikada Robin Yalçın'ın sağdan ceza alanına ortasında Kayode'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kalecide kaldı.
33. dakikada Kone'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu iki hamlede kontrol etti.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
67. dakikada sağdan ceza sahasına giren Halil Akbunar'ın altıpasa gönderdiği topa Guilherme'den önce dokunan kaleci Samassa, gole izin vermedi.
73. dakikada soldan topla ceza alanına giren Napoleoini'nin iki rakibini oyundan düşürdükten sonra yaptığı vuruşta, top yandan auta çıktı.
80. dakikada Göztepe öne geçti. Soner Aydoğdu'nun soldan ceza sahasına ortasında kale alanındaki Halil Akbunar'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.
Göztepe, mücadeleyi 1-0 önde tamamladı.
Sivasspor: 0 - 1 :Göztepe
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Kısal, Deniz Caner Özaral
Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Barış Yardımcı, Claudemir (Dk. 83 Kerem Atakan Kesgin), Cofie (Dk. 89 Camara), Yasin Öztekin, Gradel, Kayode (Dk. 46 Yatabare), Kone (Dk. 74 Ninga)
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Nwobodo (Dk. 55 Napoleoini), Yalçın Kayan (Dk. 90 Kubilay Sönmez), Guilherme (Dk. 90 Alpaslan Öztürk), Halil Akbunar (Dk. 83 Mossoro), Ndiaye
Gol: Dk. 80 Halil Akbunar (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 46 Halil Akbunar, Dk. 57 Yalçın Kayan, Dk. 88 Ndiaye (Göztepe), Dk. 59 Cofie (Demir Grup Sivasspor)