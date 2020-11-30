Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Türkiye'de bir kaç milyon virüslü insan var

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı bir programda koronavirüs vaka sayılarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu programa konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs vaka sayısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ülkedeki vaka sayısını milyonlarla ifade edebileceğini belirten Ceyhan, yapılan testler ve test sonucuna göre açıklanan vaka sayılarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.



"Bir kaç milyon virüslü kişinin olduğunu söyleyebiliriz"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, " Türkiye'de yapılan testlerden çıkan sonuca göre vaka sayısı açıklanıyor. Test yapılmayanların durumunu bilmiyoruz. Bütün ülkeye test yapma imkanı olmadığına göre, test yapılmayanların arasında ne kadar virüslü-pozitif- insan sayısı olduğunu bilmiyoruz. Ancak bir kaç milyon virüslü kişinin olduğunu söyleyebiliriz. Aramızda dolaşıyorlar" ifadelerini kullandı.