BIST 1.284
DOLAR 7,82
EURO 9,34
ALTIN 447,63
HABER /  DÜNYA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı

ABD'de 3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Demokratların adayı Joe Biden, İç Güvenlik Bakanı Adayı olarak Silivrili Alejandro Nicholas Mayorkas'ı seçti.

Abone ol

Amerika'nın sıradaki Başkanı Joe Biden ilklerle dolu bir kabineyle Beyaz Saray'a gelmeye hazırlanıyor. Trump döneminde göç karşıtı tavırlarla adını duyuran İç Güvenlik Bakanlığı Biden Başkanlığı döneminde ailesi Osmanlı'dan gelen bir Bakan tarafından yönetilecek. Böylece Alejandro Nicholas Mayorkas İç Güvenlik Bakanlığı yapan ilk Hispanik ve Seferad Yahudi olacak.

Baba tarafı 500 yıl boyunca silivri'de yaşadı
Göçmen bir aileden gelen Mayorkas'ın baba tarafının 500 yıl boyunca Silivri dolaylarından yaşadığı belirtiliyor. Annesi ise Yahudi soykırımdan kaçan Romanya kökenli bir Aşkenazi. 20. yüzyılın başlarında Küba'ya göçen aile 1959'da Mayorkas'ın dünyaya gelmesiyle Amerika'ya taşındı.

Mayorkas'ı çocukluğu Miami'de Türkiye ve Küba asıllı bir Seferad camiasında geçtiği biliniyor. Prestijli California Üniversitesi'ni bitiren Mayorkas, 1998 yılında California bölgesinde savcılık görevine geldi.

Kariyeri Obama döneminde zirve yaptı
Mayorkas'ın kariyeri Obama döneminde zirve yaptı. Bu yıllarda İç Güvenlik Bakanlık Yardımcılığı yapan Mayorkas şimdi ise yıllarca çalıştığı bakanlığı yönetmeye hazırlanıyor.

Irkçılık ve Yahudi karşıtlığının hızla arttığı Amerika'da Mayorkas'ın bu konuma gelmesi çok önemli. Zira bu durum Biden hükümetinin azınlıklar konusunda yeni bir sayfa açmaya hazırlandığının göstergesi olarak kabul ediliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Washington Post'tan Türkiye analizi: Biden için acil bir sorun
Fenerbahçe'ye 2 oyuncudan kötü haber geldi
Galatasaray'da sezon sonu 11 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor
Türk doktor açıkladı: Koronavirüste karantina süresi kısalabilir
Emre Belözoğlu: Herkes dersini alıp önüne baksın
Altın fiyatlarında serbest düşüş! Uzmanından 'altın' değerinde değerlendirmeler
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Cevizlibağ metrobüs durağında korkutan manzara
Egemen Bağış: 'İnsanlığın en büyük barış projesinin' Türkiye'ye ihtiyacı var
Balıkesir'de ehliyet hayali 75 yaşında gerçek oldu
Standard And Poors'tan 44 milyar dolarlık satın alma
Rusya vatandaşı İhtida Töreni'yle Müslüman oldu artık bu adı taşıyacak
Ankara'da anaokulları kapandı mı özel kreşler kapandı mı?
Yorumlar 2 yorum