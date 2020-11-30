Türk doktor açıkladı: Koronavirüste karantina süresi kısalabilir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının en bulaştırıcı olduğu günlerin semptomlar başlamadan iki gün önce ve semptom tespit edildikten beş gün sonra olduğu açıklandı. Analize öncülük eden Dr. Müge Çevik, "Virüs tespitinden dokuz gün sonra hiçbir hastada virüs tespit edilmedi" şeklinde konuştu. Bu durum, koronavirüs hastalarının 14 günlük karantina süresinin indirilmesi tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

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Bilim insanlarının araştırmalarına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının izolasyon sürelerinin kısaltılıp kısaltılamayacağı tartışılıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, koronavirüsle enfekte olan insanlarla temas halinde bulunan kişiler için önerilen 14 günlük izolasyon süresinin ekonomik ve sosyal kayıpları önlemek adına 7 ile 10 arasına düşürmenin planladığını açıklamıştı.

Araştırmacılar da uzun süreli izolasyon sürelerinin gerekli olmadığını belirtiyor.

Ağır hastalar yirmi gün, hafif hastalar bir hafta Mart ayından bu yana yapılan araştırmalarda ve koronavirüs hastalarının izlenmesi sonrası toplanan veriler ışığında, ağır semptom gösteren koronavirüs hastalarının virüsü yayma süresi yirmi güne kadar sürebilirken; hafif atlatanların yayma sürelerinin yaklaşık bir hafta olduğu açıklandı.

"İzolasyon süresi beş gün olmalı"

The Lancet Microbe dergisinde yer alan araştırmaya göre; İskoçya St Andrews Üniversitesinde enfeksiyon hastalıkları uzmanı olan ve yapılan analize öncülük eden Dr. Müge Çevik, "İzolasyon süresinin beş gün olarak ayarlanması muhtemelen çok daha mantıklı olacaktır ve daha fazla enfekte insanı kurallara uymaya teşvik edebilir" şeklinde konuştu.

"Beş kişiden biri izole edilebiliyor" Birleşik Krallık'ta yakın zamanda yapılan bir araştırma, beş kişiden yalnızca birinin semptom geliştirdikten sonra 10 gün boyunca izole edilebildiğini gösterdi. Dr. Çevik, "Daha fazla test yapsak bile, insanların kendilerini izole etmelerini sağlayamazsak, yayılmayı kontrol edebileceğimizi sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

"Semptomatik ile asemptomatik aynı miktarda virüs taşıyor"

Dr. Çevik ve meslektaşları, hiçbir semptom geliştirmeyen kişilerin semptomatik hastalarla aynı miktarda koronavirüs taşıdığını ifade ederlerken; bununla birlikte, asemptomatik insanların virüsü vücutlarından daha çabuk temizlediğini sözlerine ekledi.

"Virüsün genetik parçaları üç aya kadar kalabilir" Analiz sonuçlarına göre; Kovid-19'lu kişiler genellikle semptomlarının başlamasından itibaren ilk beş gün hastalığı en çok bulaştırdıkları zamandır. Bununla birlikte; hastalar, virüsün genetik parçalarını burunlarında ve boğazlarında ortalama on yedi gün, bazı durumlarda üç aya kadar taşıyabilirler.

"Dokuz gün sonra virüs tespit edilemedi"

Dr. Müge Çevik, "Yaşlı insanlar, gençlere göre daha uzun süre bulaştırıcı olma eğilimindedir ancak analizdeki hiçbir çalışma, semptom başlangıcından dokuz gün sonra hastalarda virüs tespit etmedi" derken; dokuzuncu günden sonra hala testi pozitif çıkan hastaların virüs taşımadıkları, bunun sadece genetik fragmanlar olduğunun altını çizdi.

Birçok bilim insanı, 10 gün izolasyon süresinin birçok insan için çok uzun olabileceğini belirtirken; hastaların ekonomik olarak bu kadar süreyi kaldıramayacağı ve on gün sonunda kendilerini hiç hasta hissetmeyeceklerinin altını çizdi.

ABD'nin 10 güne indirmesi bekleniyor ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), koronavirüs hastalarının semptomlarının tespit edilmesinden itibaren on gün boyunca karantinada kalmasının yeterli olacağını belirtirken; bu fikirler ışığında ABD'de önümüzdeki hafta yeni yönergelerle 14 günlük karantina süresinin 10 güne indirilmesi bekleniyor.

Fransa yedi güne indirdi, Almanya beş güne indirmeyi planlıyor

Eylül ayında Fransa, izolasyon süresini on dört günden yedi güne indirirken; Almanya bu süreyi beş güne indirmeyi planlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde pek çok insan, kendilerini hasta hissetmeye başladıktan bir veya iki gün sonra test yaptırıyor; tespit edildikten sonra iki ya da üç gün sonra bulaştırıcı özellikleri azalıyor.