Galatasaray'da sezon sonu 11 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor

Galatasaray forması giyen 11 futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, hem yönetimin hem de teknik heyetin her geçen gün işini zorlaştırıyor.

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Süper Lig'de an itibariyle 2. sırada bulunan ve zirve yarışında Alanyaspor'un peşinde yer alan Galatasaray'da şimdiden sezon sonu planları yapılıyor. Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, diğer taraftan da iç transferle ilgileniyor.

2021 yılında Galatasaray'da tam 11 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Kadrosundaki bir çok önemli ismin sözleşmesinin sona erecek olması Galatasaray'ın elini zorlaştırırken; bazı futbolcular için ise kulüplerin şimdiden sıraya girdiği öğrenildi.

Emre Akbaba, Younes Belhanda, Martin Linnes ve Ömer Bayram serbest oyuncular arasında diğer takımların iştahını kabartırken; Galatasaray'ın nasıl bir yol izleyeceği şimdiden merak konusu oldu.

Ömer Bayram: 3 yıldır Galatasaray'da. 71 maç, 2 gol, 17 asist. (Yeni sözleşme teklif edilecek)

Peter Etebo: 1 yıldır Galatasaray'da. 9 maç, 0 gol, 0 asist (Kiralık-Yolların ayrılması muhtemel)

Marcelo Saracchi: 2 yıldır Galatasaray'da. 22 maç, 2 gol, 5 asist (Kiralık, bonservisi istenecek)

Martin Linnes: 5 yıldır Galatasaray'da. 129 maç, 5 gol, 19 asist (Performansa bağlı)

Ryan Donk: 5 yıldır Galatasaray'da. 129 maç, 6 gol, 8 asist (Performansa bağlı)

Emre Taşdemir: 2 yıldır Galatasaray'da. 23 maç, 0 gol, 4 asist (Performansa bağlı)

Arda Turan: 1 yıldır Galatasaray'da. 9 maç, 1 gol, 0 asist (Performansa bağlı)

Younes Belhanda: 4 yıldır Galatasaray'da. 113 maç, 17 gol, 24 asist (İndirimi kabul ederse yola devam edilecek)

Fernando Muslera: 10 yıldır Galatasaray'da. 361 maç, 394 gol yedi, 12 maçı gol yemeden tamamladı. (Ne olursa olsun takımda kalacak)

Emre Akbaba: 3 yıldır Galatasaray'da. 46 maç, 9 gol, 7 asist (Yeni sözleşme teklif edilecek)

Şener Özbayraklı: 2 yıldır Galatasaray'da. 14 maç, 0 gol, 0 asist (Yollar ayrılacak)