Washington Post'tan Türkiye analizi: Biden için acil bir sorun

Türkiye'nin Suriye, Karabağ, ve Libya'da gösterdiği muharebe alanındaki başarılı grafik, tüm dünyada karşılık buluyor. Yerli üretim SİHA'ların başarılı operasyonları, ABD'li Washington Post'un da gündemine geldi. Türkiye'nin savunma sanayiindeki bu başarılı hamlelerin Joe Biden yönetimi için acil bir dış politika sorunu teşkil ettiğini ifade etti.

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Türkiye, özellikle son dönemde, savunma sanayi alanındaki başarılı adımları ile adından söz ettiren hamlelerde bulundu. İHA/SİHA'ların noktasal hassasiyetteki operasyonları ve başarılı grafiği dikkatleri üzerine çekerken; savunma sanayi alanındaki kazanılan bu ivme dış basında da karşılık buluyor. Özellikle Suriye, Libya ve Karabağ'da elde edilen başarı, ABD'li Washington Post'ta yer aldı.

İstanbul istihbarat şefi ve Orta Doğu temsilcisi Kareem Fahim imzasıyla gazetede yayınlanan bir yazıda, "Türkiye’nin savaş alanındaki başarıları, Biden yönetimi için acil bir dış politika sorunu teşkil ediyor" ifadelerine yer verildi. Yazıda ayrıca Türk İHA'larının Suriye ve Libya'da merkezi bir rol oynadığının altı çizildi.

Libya ve Suriye'de etki Türkiye'nin savaş alanındaki etkinliğine dikkat çeken Fahim, Türk İHA'larının hem Suriye hem de Libya'da etkili olduğu belirtti. Fahim, "İHA'lar geçtiğimiz ayda Libya'da merkezi bir rol oynadı. Azerbaycan'ın Ermenistan'a üstün gelmesine de yardımcı oldular" ifadelerini kullandı.

Karabağ'da zafer

Fahim, son olarak, Türk SİHA'larının da verdiği destek ile kazanılan Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ’daki zaferin için 'stratejik zafer' tanımlaması yaptı:

"Dağlık Karabağ'ın yaklaşık yüzde 40'ını içeren Azerbaycan'ın askeri kazanımları Türkiye'ye başka bir stratejik zafer getirdi. Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Dağlık Karabağ topraklarında yaşanan altı haftalık ihtilaf, Türkiye'nin İHA programına yeni bir önem kazandırdı."

İHA'ların ayrıca Suriye'de yürütülen operasyonlarda da yıkıcı bir etki bıraktığı belirtilen yazıda yerli ve milli Türk teknolojisine dikkat çekti. Yenilikçiliğinin ve kendi kendine yeterliliğin sembolü olduğu belirtilirken; bunun ulusal güveni de artırdığına değinildi. Özellikle savunma sanayi alanında atılan bu adımlar için, "İHA endüstrisinin hızlı büyüme Türkiye'yi Çin ve İsrail gibi köklü insansız hava aracı üreticileri için rakip haline getirdi" ifadeleri kullanıldı.

"Biden yönetimi için acil bir dış politika sorunu"

Fahim yazısında Türkiye'nin savaş alanında elde ettiği başarıların Joe Biden yönetimi için acil bir dış politika sorunu teşkil ettiğini belirterek, "Türkiye'nin savaş alanındaki başarıları, yeni gelen Biden yönetimi için acil bir dış politika sorunu teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.