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Yunanistan’ın F-35 talebine ABD’den flaş cevap

Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran Yunanistan’ın F-35 tipi savaş uçağı almaya yönelik resmi talebine ABD’den cevap. Geoffrey Pyatt, Yunanistan’ın talebine olumlu bakıldığını açıkladı.

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Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı sergilediği eylemlerle gerilimi artıran Yunanistan’ın Lockheed Martin F-35 tipi savaş uçağı satın alma konusundaki resmi talebine ABD yetkilisinden yanıt geldi. 

ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, “Tedarik için desteğimizin sinyalini verdik ve Yunanistan'ın savunma yeteneklerini artıracak, ABD silahlı kuvvetleriyle birlikte çalışabilirliği sağlayacak ve bölgesel istikrarı artıracak gelecekteki bir satın alma programı üzerinde birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Yunanistan’dan Girit’te s-300 denemesi
Yunanistan, Girit Atış Poligonu’nda 23-27 Kasım arasında süren tatbikatta, Rusya’ya ait S-300 hava ve füze savunma sistemlerini test etmişti. Tatbikata, Yunanistan ve Almanya'nın yanı sıra Hollanda ve ABD'den de askeri personel katılmıştı. 

Tatbikatta başta Rus S-300 füzeleri olmak üzere TOR-M1 ve OSA-AK Yönlü Füze (K/B) sertifika atışlarının yanı sıra HAWK, ASRAD ve MANPAD (STINGER) füzeleriyle atışlar yapıldığı belirtilmişti. Öte yandan, tatbikatta uçaksavar füzeleri, Yunan uçaksavar savunma sistemine entegre edilmiş Rus, Amerikan ve Alman yapımı orta ve kısa menzilli füze savunma sistemleri bir hafta boyunca denenerek ateşlenmişti. 

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