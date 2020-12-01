Çiğli'de plastik fabrikasında yangın! Resmen kül oldu

İzmir'in Çiğli ilçesinde, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangına 17 itfaiye aracı, 10 su tankeri ve çok sayıda personel ile müdahale edildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, bir grup işçinin ekmek teknelerinin kül oluşunu üzüntüyle izlediği anlar dikkat çekti.

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İZMİR’in Çiğli ilçesinde, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında 03.00'te yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede fabrikanın tamamını sararken, çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevlerin metrelerce yükseğe çıktığı görüldü. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahalede bulunurken, fabrikada zaman zaman patlama meydana geldi.

Fabrika işçilerinden Ecevit Kılınç, "Yemeğe çıktık hep beraber, 6 kişiyiz. Bir kişi yemeğini alıyor, içeriye geri gidiyor. Arkadaşımızın bağırması üzerine içeri girdiğimizde alevler her yeri sarmıştı. Yangın tüpü ile söndürülecek gibi değildi, her taraf boya kaynıyor. Ondan sonra patlamalar oldu, kendimizi dışarıya attık" dedi.

Yangına 17 itfaiye aracı, 10 su tankeri ve çok sayıda personel ile müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı.