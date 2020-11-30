Türkiye'nin su yönetimi Katar'a mı devredildi? Bakanlıktan açıklama

Türkiye ile Katar arasında 10 yeni anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalar arasında en çok tartışılanlardan biri de su yönetimi anlaşması oldu. Katar'ın Türkiye'de su yönetiminde söz sahibi olacağı ve ihtiyacı olan gıdayı burada üreterek ülkesine götüreceği, hatta Türkiye'nin suyunun Katar'a taşınabileceği iddialarına Tarım ve Orman Bakanlığından yalanlama geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu olarak 25 Kasım'da Ankara'ya gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’nin katıldığı imza töreninde 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı' imzalandı.

Su yönetimi Katar'a mı devredilecek?

Su Yönetimi Mutabakat Zaptı'nın imzalanması akıllara bir çok soru getirdi. Türkiye'nin su yönetiminin Katar'a devredileceği iddia edildi. Su sorunu yaşayan ve gıda konusunda ambargolar nedeniyle sıkıntı yaşayan Katar'ın Türkiye'de su yönetiminde söz sahibi olacağı ve ihtiyacı olan gıdayı burada üreterek ülkesine götüreceği, hatta Türkiye'nin suyunun Katar'a taşınabileceği bile dile getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı iddiaları yalanladı

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığından iddialara ilişkin yazılı açıklama geldi. İddiaların yalanlandığı açıklama şu şekilde:

"Bu mutabakat zaptının amacı; tarafların su yönetimi alanındaki teknolojik ve bilimsel yeteneklerini güçlendirmek ve ortak çıkarlar ile bütünleyici etkinlik temelinde iki ülke arasında su yönetimi alanında işbirliğini güçlendirmek ve teşvik etmektir.

Söz konusu mutabakat zaptı; iki ülke arasında entegre su kaynakları yönetimi, su kaynaklarını koruma ve geliştirme, su kalitesini ve miktarını izleme, su kaynakları ile bu kaynakların gıda güvenliği ile ilişkilerini yönetme, yeraltı suyu sistemini, doğal ve yapay beslenmeyi yönetme ve iklim değişikliğinin su kaynakları üzerine etkilerinin araştırılması hususlarını kapsar.

"Mutabakat zaptı işbirliğini mümkün kılmaktadır"

Mutabakat zaptı; su tesisleri sistemleri yönetimi, enerji verimliliğinin arttırılması, iletim ve dağıtım ağlarında kullanılan malzemeleri ve bunların bakım yaklaşımlarının yönetilmesi, müşteri şikayetlerini, yanıt mekanizmasını ve çözüm yaklaşımlarını ele alma yöntemleri, nitelikli su izleme, su arıtma ve kimyasal kullanımda verimliliği artırma, her iki ülkede su kaynaklarını geliştirmek için en son teknolojileri uygulama, gelir getirmeyen suyu (GGS) azaltmak ve şebekelerde su kaçağı ve su kaybını tespit etmek için en son teknolojileri uygulamak, su kullanımı koruma programlarının iyileştirilmesi ve bu alandaki en son teknolojilerin uygulanması konularında karşılıklı ziyaretler, seminerler, sempozyumlar, konferanslar düzenlenmesi ayrıca ilgili araştırma enstitüleri arasında karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilmesi ve bilgi alış veriş yoluyla işbirliğini mümkün kılmaktadır.