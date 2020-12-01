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Isparta'da acı olay! Boğazına başörtüsü dolanan Furkan Efe bebek yaşamını yitirdi

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, 1 yaşındaki Furkan Efe Gök, beşikten inmeye çalışırken boğazına dolanan başörtü nedeniyle hayatını kaybetti.

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Şarkikaraağaç’tan gelen haber üzüntüye boğdu. Ailesi beşikte uyuyan Furkan Efe Gök’ü bırakıp, bahçeye çıktı. Bir süre sonra eve dönen aile, bebeğin hareketsiz halde yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Furkan Efe Gök’ü hastaneye kaldırdı. Furkan Efe bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Yapılan incelemede Furkan Efe bebeğin beşikten inmeye çalışırken, boğazına dolanan başörtü nedeniyle boğulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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