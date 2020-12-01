BIST 1.284
DOLAR 7,82
EURO 9,36
ALTIN 449,13
HABER /  MHP

MHP'li Lütfi Kaşıkçı koronavirüse yakalandı! Sayı 100'ü aştı

İhlas Haber Ajansı

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Abone ol

Milletvekili Kaşıkçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel sağlık durumum gayet iyi. Herhangi bir semptom görünmüyor. Doktorlarımızın tavsiyesiyle bu süreci evde atlatacağız inşallah. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

600 milletvekilinin bulunduğu TBMM'de bugüne kadar 100'ü aşkın milletvekili koronavirüse yakalandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bitlis'te bu mesleği sadece o yapıyor! Günlük kazancı dudak uçuklattı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüste 90 gün müjdesi! İşte Türkiye'nin mücadele planı
Sokağa çıkma kısıtlamasında nasıl seyahat edilecek? THY'den açıklama var
Herkesi ilgilendiriyor! İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirlerine ilişkin 2 yeni genelge
Kamu çalışanlarının mesai saatlerine düzenleme! 2 Aralık 2020'den itibaren geçerli
30 Haziran öncesi başvuru yapmayan iş yerleri kapsandı! 'Kısa Çalışma Ödeneği' başvuruları tekrar başladı
CHP'li Ali Mahir Başarır rezaletinde sor perde!
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de her gün 10 Meksikalı koronavirüsten ölüyor
Yola çıkacaklar dikkat! BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Isparta'da acı olay! Boğazına başörtüsü dolanan Furkan Efe bebek yaşamını yitirdi
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
12 bin sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı
2021 Ramazan bayramı ne zaman başlıyor Diyanet takvimi
Yorumlar