MHP'li Lütfi Kaşıkçı koronavirüse yakalandı! Sayı 100'ü aştı

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Abone ol

Milletvekili Kaşıkçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel sağlık durumum gayet iyi. Herhangi bir semptom görünmüyor. Doktorlarımızın tavsiyesiyle bu süreci evde atlatacağız inşallah. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Kıymetli hemşehrilerim.



Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum gayet iyi. Herhangi bir semptom görünmüyor. Doktorlarımızın tavsiyesiyle bu süreci evde atlatacağız inşallah. Tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. pic.twitter.com/N4UZaH6TMT — Lütfi KAŞIKÇI (@lutfikasikci) November 30, 2020

600 milletvekilinin bulunduğu TBMM'de bugüne kadar 100'ü aşkın milletvekili koronavirüse yakalandı.