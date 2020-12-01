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Tartışma yaratan karar! Marx'ın mezarı turizme açılıyor

Komünizmin fikir babası Alman filozof ve iktisatçı Karl Marx’ın mezarının bulunduğu Londra’daki Highgate Mezarlığı’nda turistik alanlar oluşturulması için peyzaj yarışması düzenlendi.

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Marx’ın yattığı mezarlığa hediyelik eşya dükkânı, kafe ve sergi alanı açılarak mezarlıktan para kazanılacak olması tartışma yarattı.

1839’da açılan ve yılda ortalama 100 bin kişinin ziyaret ettiği mezarlığın turistik alana dönüştürülecek olması, “Burjuva toplumunda geçmiş bugüne hükmeder” diyen Marx yaşasaydı bu projeye ne derdi sorusunu gündeme getirdi.

Mezarlığı koruyan Highgate Mezarlığı Vakfı’nın başkanı Dr. Ian Dungavell, günümüzde internette aile soyağacını bulma sitelerinin yaygınlaşmasıyla ölüm turizminin moda haline geldiğini söyleyerek projeyi savundu.

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