ALES ertelendi mi 6 Aralık ALES sınavı ne zaman?

Koronavirüs vakalarının artmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yani 1 Aralık 2020'de hayata geçirilen yeni yasakları duyurdu. Bunlardan biri de haftasonu sokağa çıkma yasağı oldu. Peki 6 Aralık'ta yapılacak olan ALES sınavı ne olacak, ALES sınavı ertelenecek mi?

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6 Aralık Pazar günü yapılacak olan ALES sınavı ertelendi mi sorusunu bugun binlerce vatandaş tarafından araştırıldı. Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de koronavirüs vakaları katlanarak arttı ve Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasakları bir bir anlattı. Haftasonu sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki ALES sınavı nasıl olacak, 6 Aralık'ta yapılacak olan ALES sınavı ertelendi mi?

06 Aralık 2020 tarihinde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) düzenlenecekti. Binlerce aday "ALES sınavı iptal mi edildi?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

ALES sınavı ertelendi mi: Konu ile ilgili ÖSYM'den henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. ALES sınavına girecek olan öğrenciler ve gözetmenlerin hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olup olmayacağı bu hafta içi belli olacak.