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Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı

Yüzde 3'ün üzerinde değer kazanan Bitcoin, 19 bin 857 dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

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Sene başından bu yana yüzde 170'in üzerinde değer kazanan dünyanın en yaygın kripto para birimi pazartesi günü 19 bin 864 dolar ile en son Aralık 2017'de kırdığı rekoru geçti.

Kripto paralara talebi yükseltiyor

Covid-19 pandemisinin ekonomiye olumsuz etkilerini azaltmak için devreye sokulan parasal ve mali teşvikler nedeniyle daha riskli yatırım araçlarına artan ilgi ve dijital paraların daha fazla kabul göreceği yönündeki beklentiler kripto paralara olan talebi de yükseltiyor.

Sert dalgalanma 

12 yıl önce dolaşıma giren Bitcoin, 2017'de 35 gün içerisinde yüzde 250'lik bir yükselişle gördüğü zirveden sonra iki ay içerisinde değerinin yüzde 70'ten fazlasını yitirmişti.

Bu yıl ise dalgalı bir seyir izlemesine rağmen yukarı yönlü trendini koruyan dünyada en yüksek piyasa değerine sahip Bitcoin 20 bin dolar sınırına dayandıktan sonra tekrar 19 bin dolar seviyelerine geriledi.

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