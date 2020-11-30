Dünyanın en uzunu Çanakkale'de olacak! Eyfel Kulesi'ni geçti
1915 Çanakkale Köprüsü'nün deniz içerisindeki kuleleri, 318 metrelik yüksekliğiyle dünyanın en yüksek ve 2023 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun asma köprüsü olacak.
Çanakkale Boğazı’nda, Avrupa ve Asya yakalarını ilk kez birleştirecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017 tarihinde atıldı. Geçen mayıs ayında ise 318 metrelik kuleler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı törenle tamamlandı. Ardından da Kedi Yolu yapımı için kılavuz halatlar çekilerek, Avrupa ve Asya kıtaları çelik halatla birbirine bağlandı.
Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımına devam edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, ana halatların çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak 'Kedi Yolu' yapımı devam ediyor.
Kedi Yolu'nun halatları çekildikten sonra üzerinde çalışılacak platform örülmeye başlandı.
Kedi Yolu Platformu, Asya yakasından Avrupa yakasına kadar uzanacak. Köprünün ana halatları Kedi Yolu üzerinde yapılacak çalışmalarla çekilecek. Askı halatlarının montajı da tamamlandıktan sonra tabliye bloklarının montajına başlanacak.