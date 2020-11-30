Dünyanın en uzunu Çanakkale'de olacak! Eyfel Kulesi'ni geçti

Çanakkale Boğazı’nda, Avrupa ve Asya yakalarını ilk kez birleştirecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017 tarihinde atıldı. Geçen mayıs ayında ise 318 metrelik kuleler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı törenle tamamlandı. Ardından da Kedi Yolu yapımı için kılavuz halatlar çekilerek, Avrupa ve Asya kıtaları çelik halatla birbirine bağlandı.