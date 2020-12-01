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Ankara'da taksi şoföründen korkunç cinayet akrabalarını yaralayan husumetlisini öldürdü

ANKARA'da taksi şoförü, akrabalarını silahla yaralayan husumetlisini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Şüpheli ile olaya karıştığı öğrenilen iki kuzeni gözaltına alındı.

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Ankara’nın Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi Şehit Mustafa Erciyes Caddesi'nde Berkay G., iddiaya göre daha önceden bir silahlı yaralama olayından dolayı husumetli olduğu Sedat Ergin'i elinde pompalı tüfekle beklemeye başladı.

Berkay G., karşılaştığı Sedat Ergin'e çıkan tartışmanın ardından pompalı tüfekle ateş açtı. Ergin başına isabet eden saçmalarla hayatını kaybederken, Berkay G. ise olay yerinden kaçtı.

Kısa sürede yakalandı 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheli Berkay G.'yi kısa sürede yakalarken, cinayetle ilişkisi olduğu düşünülen kuzenleri Çağatay G. ile Muhammed G.'yi de gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden Sedat Ergin ile Berkay G.'nin aileleri arasında birçok kez kavga çıktığı, en son Ergin'in, Berkay G.'nin bazı akrabalarını silahla yaraladığı belirlendi.

Saldırganı engellemek isterken yaralandı 

Ayrıca, taksi şoförlüğü yapan Berkay G.'nin şubat ayında çalıştığı taksi durağında yapılan bir silahlı saldırıda, saldırgan Ulaş A.'yı engellemek isterken bacağına isabet eden kurşunla yaralandığı öğrenildi.

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