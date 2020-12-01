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Kocaeli'de evinin olduğu sokakta cinayete kurban gitti

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ gece saatlerinde cinayetle sarsıldı... Evinin yakınında bir grupla tartışma yaşayan adam, kafasına sert bir cisimle vurulması sonucu öldü. Polis, olay sonrası kaçan katil zanlılarını arıyor.

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Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere, olay yerine yaklaşık 20 metre uzaklıktaki evde yaşayan Okan Yalın (35) ile kimliği belirsiz şahıslar arasında sokak ortasında, henüz öğrenilemeyen bir sebeple kavga çıktı. Çıkan kavgada Okan Yalın, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce darp edildi.

Kafasından, henüz belirlenemeyen bir cisimle aldığı darbeyle ağır yaralanan Yalın yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Hastanede öldü

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Okan Yalın, İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Okan Yalın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yalın’ın cenazesi daha sonra otopsi incelemesi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisten sorumluları yakalama çalışması

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, olayın meydana geldiği sokağın giriş ve çıkışlarını emniyet şeridi ile kapattı. Polis ekipleri tarafından alınan geniş çaplı güvenlik önlemlerinin ardından sokakta inceleme başlatıldı. Olay yeri inceleme, polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısı olay yerinde yaklaşık yarım saat süren incelemelerde bulundu. Polis ekipleri Okan Yalın’ın ölümüne sebep olan kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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