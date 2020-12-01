Seyahat yasağı geldi! Hafta içi akşam saat 21:00'den sonra hafta sonu ise tamamen yasak

Sokağa çıkma saatlerinde seyahat yasak

Sokağa çıkma yasağı getirilen süre ve günlerde zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecek. Kısıtlama süresince şehirlerarası seyahate izin verilecek zorunlu haller şu şekilde sıralandı:

- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar...

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar (en fazla 4 kişi)...