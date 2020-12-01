Seyahat yasağı geldi! Hafta içi akşam saat 21:00'den sonra hafta sonu ise tamamen yasak
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de kısıtlama hakkında sert kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvesinde gerçekleştirilen toplantıda hangi tedbirler getirildi? Alışveriş merkezlerine giriş nasıl olacak? Nikah törenleri yapılmayacak devam edecek mi? İşte 15 başlıkta gelen tedbirler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak kısıtlamaların genişletildiğini açıkladı. Hafta içi her gün akşam saat 21:00 ile sabah saat 05:00 arası kısıtlama olacak. Hafta sonu ise Cuma akşamından başlayan bu kısıtlama Pazartesi sabahına kadar kadar devam edecek. Peki, kısıtlamada hangi tedbirler alındı? Alışveriş merkezlerine giriş nasıl olacak? Nikah törenleri yapılmayacak devam edecek mi? Şehirlerarası seyahat için ne yapmak gerekiyor? İşte tüm detaylar...
Hafta içi her gece sokağa çıkma yasağı
Alınan karar gereği hafta içi 5 gün akşam saat 21:00'den sabah saat 05:00'e kadar sokağa çıkmak yasaklandı.
Hafta sonu tam kapatma!
Geçtiğimiz iki haftadır hafta sonları belli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Yeni karar gereği hafta sonrası tam sokağa çıkma yasağı getirildi. Buna göre, Cuma akşamı saat 21:00'den, Pazartesi sabahı saat 05:00'e kadar sokağa çıkmak yasaklandı.
Sokağa çıkma saatlerinde seyahat yasak
Sokağa çıkma yasağı getirilen süre ve günlerde zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecek. Kısıtlama süresince şehirlerarası seyahate izin verilecek zorunlu haller şu şekilde sıralandı:
- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar...
- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar (en fazla 4 kişi)...