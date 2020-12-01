BIST 1.284
DOLAR 7,82
EURO 9,36
ALTIN 449,13
HABER /  GÜNCEL

Beyoğlu'nda izinsiz eğlenceye 120 bin lira para cezası

İSTANBUL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken mekanda, izinsiz eğlence düzenleyen 40 kişiye 120 bin lira para cezası kesildi.

Abone ol

Beyoğlu Hamalbaşı Caddesi'nde 3 katlı ve camları karartılmış bir binaya kişilerin giriş çıkışından şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları incelemede içeride izinsiz eğlence düzenlendiğini belirledi.

Binadaki mekanda çoğu yabancı uyruklu 40 kişiyi yakalayan ekipler, Kovid-19 tedbirlerine ve kurallarına uymadıkları için toplam 120 bin lira idari para cezası kesti.

Öte yandan mekandan çıkan bazı kişiler kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'da bugün hava buz kesecek! Kar Edirne'den giriş yaptı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüste 90 gün müjdesi! İşte Türkiye'nin mücadele planı
Sokağa çıkma kısıtlamasında nasıl seyahat edilecek? THY'den açıklama var
Herkesi ilgilendiriyor! İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirlerine ilişkin 2 yeni genelge
Kamu çalışanlarının mesai saatlerine düzenleme! 2 Aralık 2020'den itibaren geçerli
30 Haziran öncesi başvuru yapmayan iş yerleri kapsandı! 'Kısa Çalışma Ödeneği' başvuruları tekrar başladı
CHP'li Ali Mahir Başarır rezaletinde sor perde!
ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de evinin olduğu sokakta cinayete kurban gitti
Arto neden yok nerede Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı?
Vakalar arttı Ardahan Valiliği'nden karantina kararı geldi
ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kararı onaylanırsa tarihe geçecek
Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı
ALES ertelendi mi 6 Aralık ALES sınavı ne zaman?
Yorumlar