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İtalya'nın konuştuğu 101 yaşındaki kadın: 9 ayda 3 kez korona oldu

İTALYA'da 101 yaşındaki kadın 9 ay içince üç kez koronavirüse yakalandı. Olan yaşına rağmen üçüncü kez koronavirüsü atlatıp taburcu olan Maria Orsingher, doktorları da şaşırttı.

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İtalya'nın kuzeyinde yer alan Sondrio kentinde yaşayan 1919 doğumlu Maria Orsingher'e, ilk kez pandeminin ilk dalgasında şubat ayında koronavirüs teşhisi kondu. Annesi Orsingher hakkında yerel bir gazeteye açıklamada bulunan kızı Carla, doktorların annesinin ileri yaşına rağmen nefes darlığı yaşamadan hastalığı atlatmasını şaşkınlıkla karşıladığını aktardı.

Taburcu olduktan sonra huzurevine geri dönen 101 yaşındaki kadına, eylül ayında hafif semptomlar göstermesi nedeniyle yapılan testlerde ikinci kez koronavirüs teşhisi kondu. 18 günlük tedavisinin ardından negatif test veren Maria Orsingher, taburcu olarak yeniden huzurevine döndü.

Üçüncü kez semptom göstermeden yakalandı

Diğer kızı Ines ise annesine üçüncü kez koronavirüs teşhisi konulmasını, "Kasım ayı sonunda huzurevinden aldığımız habere inanamadık. Asempomatik olan annemin huzurevinde yapılan rutin testlerde yeniden pozitif çıktığını söylediler." sözleriyle anlattı.

101 yaşındaki kadın, üçüncü ve son teşhisin ardından semptom göstermese de kontrol altında tutulduğu hastanede tedavi sürecini tamamlayarak taburcu oldu.

'testler hatalı' iddiası

Milano San Rafaele Hastanesi'nden Prof.Carlo Signorelli, Corriere della Sera gazetesine yaptığı açıklamada, 3 kez pozitif tanısı konulan yaşlı kadının testlerde hatalı bir şekilde negatif çıkmış olabileceği veya virüs yükünün düşük olması nedeniyle bazı testlerde virüsün tespit edilmediği ihtimaline işaret ediyor.

Signorelli'ye göre Orsingher'e yapılan son testte tespit edilen virüs, mukoz yapıda kalmış bir virüs genom parçası da olabilir.

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