BIST 1.284
DOLAR 7,82
EURO 9,35
ALTIN 449,01
HABER /  DÜNYA

Vietnam'da 3 ay aradan sonra ilk Covid-19 vakası

İhlas Haber Ajansı

Korona virüs salgını birçok ülkede yeniden etkisini arttırmaya başladı. Vietnam’da 89 gün sonra ilk kez yerel Covid-19 vakası tespit edildi. Yetkililer, yerel vakanın iki hafta önce Japonya'dan döndükten sonra test sonucu pozitif çıkan bir uçuş görevlisi ile temaslı olduğunu aktardı.

Abone ol

Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long yaptığı açıklamada, kentlere ve devlet kurumlarına tarama ve kontrolleri sıkılaştırma talimatı verildiğini, 32 yaşındaki adamın 89 gün sonra bildirilen ilk yurt içi vaka olarak onaylanmasının ardından temas izleme çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.

Yetkililer, 32 yaşındaki adamın uçuş görevlisi ile temasından bu yana dil kurslarında ders verdiğini, kafe ve karaoke barları ziyaret ettiğini ifade ederek, bu işletmelerin ve kursun tedbir amaçlı kapatıldığını açıkladı.
Sıkı karantina ve takip önlemleri sayesinde Vietnam, Nisan ayında korona virüs salgınını hızlı bir şekilde kontrol altına almayı başararak, ekonomik faaliyetleri Asya'nın çoğundan daha önce faaliyete geçirmişti. Covid-19 vakaları Temmuz ayında Danang kentinde yeniden ortaya çıkmış ve hızlıca kontrol altına alınmıştı. Temmuz ayından bu yana 89 gündür Vietnam’da yurt içi kaynaklı vaka tespit edilmemişti.

Salgının başından beri sadece 35 can kaybı
Sağlık Bakanı Long geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, havaların soğuması ile yeni bir salgına karşı vatandaşları uyararak, "Covid-19 durumu karmaşık olmaya devam ediyor. Hastalık dünyanın birçok yerinde kış ile geri döndü" demişti. Vietnam’da salgının başından bu yana toplam bin 346 vaka tespit edilirken, 35 can kaybı yaşandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Rusya bu olayı konuşuyor! Putin'in gizli kızı ortaya çıktı yüzde 70 babasına benziyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüste 90 gün müjdesi! İşte Türkiye'nin mücadele planı
Sokağa çıkma kısıtlamasında nasıl seyahat edilecek? THY'den açıklama var
Herkesi ilgilendiriyor! İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirlerine ilişkin 2 yeni genelge
Kamu çalışanlarının mesai saatlerine düzenleme! 2 Aralık 2020'den itibaren geçerli
30 Haziran öncesi başvuru yapmayan iş yerleri kapsandı! 'Kısa Çalışma Ödeneği' başvuruları tekrar başladı
CHP'li Ali Mahir Başarır rezaletinde sor perde!
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ın Kadıköy galibiyetinin sırrı: Sergen Yalçın'ın doğru analizi
Edirne'de kar yağışı! Göbek atarak kutladılar
Dolar güne yatay başladı! Döviz dar bantta hareket ediyor
Özel anaokulları ve kreşler kapandı mı son haber geldi
Bolu'da arkadan çarptı paramparça oldu! 50 metre sürüklendi
Somer Sivrioğlu çocukları kaç tane kızı ve oğlu kaç yaşında?
Yorumlar