Rusya bu olayı konuşuyor! Putin'in gizli kızı ortaya çıktı yüzde 70 babasına benziyor
RUSYA’da gazeteci Andrey Zaharov ve Roman Badanin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in eski bir temizlik çalışanı ile ilişkisinden 17 yaşında bir kız çocuğu olduğunu iddia etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçmişi ile ilgili çok az şey biliniyor. Çocukluğundan aile yaşamına kadar esrarengiz bir yaşam süren Putin’in özel yaşamına ilişkin Rusya’da bir çok kişi yeni bir şeyler öğrenmeye veya ortaya çıkarmaya çalışıyor.
Rusya’da “Proje Gazeteciler” adlı çalışmalarıyla tanınan gazeteci Andrey Zaharov ve Roman Badanin, bir dedektif gibi Putin’in çevresindeki isimleri ve özel hayatındaki kişileri deşifre etmek için çalışma yapıyor. Son olarak Zaharov ve Badanin, Proekt internet sitesinde yer alan haberde Rusya lideri Putin’in geçmişte yasak aşk yaşadığı Svetlana Krivonogikh ile ilişkisinden Yelizaveta Vladimirovna adlı 17 yaşında bir kızı olduğunu iddia etti.
Mağazalarda temizlik yapıyor: İddialara göre 1975 doğumlu Svetlana Krivonogikh 90’lı yılların sonlarına kadar Putin’in de doğduğu St. Petersburg şehrindeki Gorokhovaya caddesinde bulunan evde ailesiyle birlikte yaşadı. Yoksul bir ailenin kızı olan Krivonogikh Ekonomi ve Finans Üniversitesi’nde eğitim görürken aynı zamanda dükkan ve mağazalarda temizlik yaparak para kazanıyor ve ailesine destek oluyordu.
Hayatı bir anda değişti: Vladimir Putin ise o dönem Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) başında görevini sürdürüyordu. Putin o dönemde Lyudmila Putina ile evlilik hayatı sürerken Svetlana Krivonogikh ile tanıştı. Krivonogikh’in hayatı bir anda değişmeye başladı.