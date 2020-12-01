İstanbul'daki özel hastanelerde koronavirüs vurgunu! Covid-19'dan bir gece yatış 10 bin lira

İSTANBUL'da koronavirüs salgını önlenemiyor. Hastaneler ve yoğun bakımlar neredeyse doldu. İstanbul'daki özel hastanelerde bir gece yatarak tedavi ücreti 10 bin laraya kadar yükseldi. Tedavi sürecinin bir hafta sürmesi durumunda bir Covid-19 hastasına çıkarılan fatura 70 bin TL'yi buluyor.

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Türkiye'de günlük vaka sayısının 30 binlere ulaşmasıyla birlikte kamu ve özel hastaneler alarm vermeye başladı. "Yoğun bakımlar doldu", "hastanelerde yatarak tedavi için yer kalmadı" iddiaları gündemden düşmezken bazı özel hastaneler koronavirüs soygununa başladı. İstanbul'daki özel hastanelerde bir gece yatarak tedavi ücreti 10 bin laraya kadar yükseldi. Tedavi sürecinin bir hafta sürmesi durumunda bir Covid-19 hastasına çıkarılan fatura 70 bin TL'yi buluyor.

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre, İstanbul'da bulunan bazı özel hastanelerin bir gecelik yatış için istedikleri fiyatlar:

- Bağcılar'da tek gecelik yatış ücreti SGK'lı ise 3 bin, değilse 7 bin TL'den başlıyor. Yoğun bakımında yer yok. 25-30 hasta yoğun bakım sırası bekliyor.

- Esenler'deki özel bir hastane sadece yatış alıyor. Günlük 2 bin lira. Giriş için 7 günlük 14 bin kapora isteniyor. Ancak burada da yer yok.

- Kadıköy'de özel bir grup hastanesi SGK'lı ise günlük 4 bin TL. SGK yoksa 8-10 bin arasında değişiyor. Burada da yer yok.

- Avcılar'daki özel bir hastane de günlük ücretin 2500 TL'den başladığını belirterek şu an için yer olmadığını söyledi.

- Güngören'de ise özel bir hastane günlük hasta yatışının 6 bin TL olduğunu söyledi.

Seçerek hasta alıyorlar! Torpille hasta alıyorlar... Türk Tabipler Birliği, bazı özel hastanelerin salgını fırsat bilerek fiyat artışına gittiklerini duyurdu. Açıklamada “Acil servisler dolu iken ve 112 acil hastalar için yer ararken özel hastanelerin birçoğu COVID-19 hastası kabul etmemekte veya sadece seçili hasta kabul etmektedirler” denildi.

Her aşamada detaylı fatura isteyin

Tıp Hukuku Uzmanı Avukat Merve Gürcan SGK'nın ödemelerinin cüzi olduğu için özel hastanelerin hastalardan fark ücretleri talep edebildiklerini ancak bu ücretlendirmelerin yönetmeliğe uygun olmak zorunda olduğunu belirtti. Gürcan şöyle konuştu: "Bir gecelik oda ücreti 4-5000 TL'den başlayıp 10-15 bin TL'yi bulabiliyor. Özel yatak, teşhis için yapılan her türlü tetkik, tedavi için yapılan serum ve ilaç uygulamaları hatta kullanılan ıslak mendil dahi ücretlendirilmektedir. Burada hasta ve hasta yakınları her aşamada detaylı fatura talep etmeli."



© REUTERS / DENİS BALİBOUSE

Özel hastanelerde yüksek test ücreti alınmaya devam ediliyor

Tıp Hukuku Uzmanı Avukat Merve Gürcan da SGK'nın ödemelerinin cüzi olduğu için özel hastanelerin hastalardan fark ücretleri talep edebildiklerini ancak bu ücretlendirmelerin yönetmeliğe uygun olmak zorunda olduğunu belirtti.

Gürcan şöyle konuştu:

"Bir gecelik oda ücreti 4-5000 TL'den başlayıp 10-15 bin TL'yi bulabiliyor. Özel yatak, teşhis için yapılan her türlü tetkik, tedavi için yapılan serum ve ilaç uygulamaları hatta kullanılan ıslak mendil dahi ücretlendirilmektedir. Burada hasta ve hasta yakınları her aşamada detaylı fatura talep etmeli."