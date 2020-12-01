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Türkiye'de Efsane Cuma günlerinde online alışveriş rekoru kırıldı

Türkiye’de ‘Efsane Cuma’ günlerinde online alışveriş rekoru kırıldığı açıklandı.

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On binlerce e-ticaret sitesinin ödeme altyapı sağlayıcısı iyzico’nun veri analizine göre, online alışverişte işlem hacmi önceki yıla göre yüzde 103 artış gösterdi.

2020 Efsane Cuma döneminde bir önceki yıla göre işlem adedinde yüzde 57, ortalama sepet tutarında ise yüzde 29 artış gözlendi. 211 TL olan ortalama sepet tutarı, 273 TL’ye yükseldi. Önceki yıl yüzde 28 olan banka kartı kullanım oranı bu yıl yüzde 33’e yükseldi. Kredi kartı ile yapılan işlemler yüzde 46 artış gösterirken, banka kartlı işlem adedi yüzde 87 oranında arttı.

En çok alışveriş yapılan sektörler

Bu alışveriş festivalinde en çok alışveriş yapılan sektörler arasında eğitim de yer aldı. Giyim sektörünün ardından en çok harcama yapılan sektör eğitim oldu. Eğitim sektöründe işlem sayısı yüzde 62 artarken, hacimde yüzde 148 artış görüldü.

Dikkat çeken veriler

Erkekler online alışveriş yapma oranını yüzde 5 oranında artırdı. En çok alışveriş yapılan ilk 3 bölge Marmara, İç Anadolu ve Ege Bölgesi oldu. 2019’da kadınlar erkeklerin 1.3 katı harcama yaparken oran bu yıl 0.85’te kaldı. Erkeklerin harcama tutarı yüzde 115, kadınların yüzde 68 arttı. Kadınların sepet tutarı yüzde 35 artışla 285 TL , erkeklerin yüzde 33 artışla 376 TL oldu.

Siber pazartesi de etkili

Bekarlar Günü’yle başlayıp Efsane Cuma’yla devam eden kasım ayı indirimleri, Siber Pazartesi’yle son buldu. 30 Kasım’da kutlanan Siber Pazartesi’de de alışveriş çılgınlığı sürdü. Bu özel günde de elektronik, giyim, kozmetik gibi kategorilerde büyük indirimler yapıldı.

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