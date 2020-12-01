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Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic koronavirüse yakalandı

İhlas Haber Ajansı

HIRVATİSTAN Başbakanı Andrej Plenkovic’in Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

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Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, eşi Ana Maslac Plenkovic’in korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle 10 günlük karantinaya girdiğini duyurmuştu. Plenkovic, korona virüs testinin negatif çıktığını fakat karantinada olmayı tercih ettiğini belirtmişti.

Hırvatistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Andrej Plenkovic’in Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Açıklamada, "Salgın hastalık uzmanlarının tavsiyeleri üzerine Başbakan Andrej Plenkoviç’e Pazartesi günü yeniden korona virüs testi yapıldı. Yapılan testin sonucu pozitif çıktı. Başbakan şu anda kendini iyi hissediyor. Faaliyetlerini ve sorumluluklarını evinden yerine getirmeye devam ediyor. Doktorların ve epidemiyologların tüm talimatlarını uygulayacak" denildi. Hırvatistan’da toplam vaka sayısı 128 bin 442’ye, toplam can kaybı ise bin 786’ya ulaştı.

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