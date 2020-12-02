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CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski başkanına taciz iddiası: Zorla öptü elimi pantolonuna götürdü

Demirören Haber Ajansı

CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A.’nün cinsel tacizine uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunan 20 yaşındaki partili kadın D.A.’nın ifadesinde, şüphelinin kendisini zorla öptüğü, fiziksel temasa zorladığı iddiasında bulunduğu öğrenildi. 

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Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Anadolu Başsavcılığı’nda 8 Temmuz tarihinde ifadesi alınan D.A. olayı anlattı.

İfadesinde D.A’nın,  G.Ö.A. ile partinin gençlik kolunda birlikte çalıştıklarını, olayın yaşandığı 12 Mart'ta yine Ümraniye’de parti faaliyeti ile ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, evlerinin yakın olması nedeniyle G.Ö.A’nın kendisini arabasıyla bırakmayı önerdiğini söylediği öğrenildi.

''Dertleşmek istedi''
D.A.’nın ifadesinin devamında “Ben arka koltuğa oturdum, ön koltuğa yani yanına oturmamı istedi. Kabul etmeyince esprili şekilde ‘ben senin şoförün müyüm?’ dedi. Bu nedenle ön koltuğa geçtim. Bana kız arkadaşıyla arasının bozuk olduğunu, yarım saat dertleşmek istediğini söyledi, kabul ettim.

''Elini pantolonuma götürdü''
Dudullu tepesi olarak bilinen yere gittik. Bankta otururken kız arkadaşından bahsetti, ben de kendisine tavsiyelerde bulundum. Bir süre sonra kalkmam gerektiğini söyledim. Arabaya bindiğimiz sırada bana askerden yeni geldiğini, kimseyle sevişmediğini söyledi. Ben de ‘Bunu bana niye söylüyorsun’ dedim. Kimsenin yanında böyle huzurlu hissetmediğini söyleyerek sarılıp öptü. Onu itmeye çalışırken elimi pantolonuna götürdü. Bir kez daha onu ittim. Beni eve götürmesini istedim. Bana bu şekilde tacizde bulunan G.Ö.A.’dan şikayetçiyim” dediği öğrenildi.

Suçlamaları kabul etmedi
Savcılık tarafından ifadesi alınan G.Ö.A. ise, taciz suçlamasını kabul etmeyerek, D.A’nın iddialarının yalan olduğunu öne sürdü. Savcılık soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

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