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Trabzon'da 71 yaşındaki adam feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı

TRABZON’un Tonya ilçesinde, arazisinde temizlik yaptırırken iş makinesinin devirdiği ağacın altında kalan Salih Karadeniz (71), yaşamını yitirdi. Olayla ilgili iş makinesi operatörü D.A., gözaltına alındı.

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Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Sayraç Mahallesi’nde meydana geldi. Yörede tarım ve hayvancılıkla uğraşan Salih Karadeniz, kiraladığı iş makinesiyle arazisinde temizlik yaptırmak istedi. İş makinesinin çalıştığı sırada çarptığı devrilen ağaç, Karadeniz’in üzerine düştü. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine operatör D.A., iş makinesini durdururken, sağlık ekiplerine haber verildi.

İhbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, devrilen ağacın altında kalan Salih Karadeniz’in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemelerinin ardından Karadeniz’in cenazesi otopsisi için ambulansla Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. 3 çocuk babası Karadeniz’in ölümü ailesi ve komşularını hüzne boğarken, olayla ilgili iş makinesi operatörü D.A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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