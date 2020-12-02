Mersin'de trafik kazasında öldü gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı

MERSİN'de 12 yıl önce trafik kazası sonucu hayatını kaybeden bir kişinin, bilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Cuma Çabuk'un trafikte sıkıştırılması sonucu kaza yaparak hayatını kaybettiği tespit edilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olası kast ile Cuma Çabuk (30) adlı gencin öldürülmesi olayını aydınlattı. 3 Nisan 2008 tarihinde merkez Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Caddesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında Cuma Çabuk hayatı kaybetmiş, jandarma ekiplerinin incelemesinde herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

12 yıllık sır çözüldü

İhbar üzerine olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için yeniden çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, maktul Cuma Çabuk'un, C.D. isimli şahıs tarafından araba ile sıkıştırılarak kaza yapmasına sebebiyet vermesi sonucu öldüğü, olaya H.D. ve M.D. isimli şahısların da katıldığını belirledi. Bunun üzerine şahısların adreslerine operasyon yapan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Bugün emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi.