Özel kreşler kapandı mı anaokulları için son haber geldi

Koronavirüs vakalarının artmasının ardından yeni tedbir ve yasaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan anaokulu ve benzeri kurumların eğitime ara verdiğini açıklamış velilerin kapası karışmıştı. Peki özel kreşler ve anaokulları kapandı mı? Özel kreşler açık mı olacak?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında alınan yeni koronavirüs yasaklarını duyurdu. Erdoğan yaptığı açıklamasında "Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir" demiş ve kafalar karışmıştı. Çocuğunu çalıştığı özel kreşe veren aileler özel kreş ve anaokulları kapandı mı araştırması yaparken beklenen güzel haber geldi ve özel kreş ve özel anaokullarının açık olduğu bilgisi kurumlara resmi bir yazı ile bildirildiç

Resmi okul öncesi eğitim kurumlarında, uzaktan eğitim kararı alınmış İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bir çok il milli eğitim müdürlüğü, anaokullarında uzaktan eğitim kararı almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede de "Anasınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilmesi" maddesi yer aldı.

Ancak resmi kurumların yanı sıra özel kreşlerin de uzaktan eğitime geçip geçmediği belli oldu. Özel kreş ve anaokullarında eğitim kaldığı yerden haftanın 5 günü devam ediyor.