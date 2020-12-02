Koronavirüs Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında "aşı" gündemiyle toplanacak.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aralık'ta 20 milyon aşının geleceğini söyledi. Koca'nın açıklamasına göre; aşılama 11 Aralık'ta sağlık çalışanları ile başlayacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu, ise saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında "aşı" gündemiyle toplanacak.

''Aralık ayında 10 milyon''

Aşılama programına yoğun bir şekilde başlamak istediklerini söyleyen Koca, dün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; "Aralık ayında en az 10 milyon, ama muhtemelen 20 milyon gibi, temin etmiş olacağız. Ocak ayında 20 milyon, Şubat ayında 10 milyon"

"11 Aralık'tan sonra sağlık çalışanlarına aşılama başlayacak"

Bu rakamları artırmaya çalıştıklarını belirten Koca, aşılamanın 11 Aralık'tan sonra sağlık çalışanları ile başlayacağını kaydetmişti. Aralıkta 20 milyon aşı geleceğini söyleyen Koca, "11 Aralık'tan sonra sağlık çalışanlarına aşılama başlayacak" demişti.

"Nisanda faz 3'e geçilebileceğini düşünüyorum"

Bilim Kurulu'nın aşının uygulanma stratejisi üzerinde çalıştığını dile getiren Bakan, yerli aşı çalışmaları için ise "Nisanda faz 3'e geçilebileceğini düşünüyorum" bilgisini vermişti.