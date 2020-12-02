Tugay Kaan Numanoğlu kızağa çekildi! İşte haftanın hakemleri

MHK, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, maçın VAR Hakemi Abdülkadir Bitigen ve AVAR Hakemi Zorbay Küçük'e bu hafta Süper Lig ve TFF 1.Lig'de maç vermedi.

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Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. MHK, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, maçın VAR Hakemi Abdülkadir Bitigen ve AVAR Hakemi Zorbay Küçük'e bu hafta Süper Lig ve TFF 1.Lig'de maç vermedi.

Süper Lig'in 11'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış mücadelesi olan Beşiktaş - Kasımpaşa maçını hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde bu hafta görev alacak hakemler şöyle:

4 ARALIK CUMA

19:30 Beşiktaş - Kasımpaşa (Bahattin Şimşek)

5 ARALIK CUMARTESİ

13:30 Göztepe - Hes Kablo Kayserispor (Yaşar Kemal Uğurlu)

13:30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor (Fırat Aydınus)

16:00 İttifak Holding Konyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Halis Özkahya)

16:00 Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir ( Cüneyt Çakır)

19:00 Galatasaray - Atakaş Hatayspor (Erkan Özdamar)

6 ARALIK PAZAR

13:30 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor (Ümit Öztürk)

16:00 Fraport-TAV Antalyaspor - MKE Ankaragücü (Halil Umut Meler)

19:00 Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe (Ali Palabıyık)

7 ARALIK PAZARTESİ

19:30 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor (Suat Arslanboğa)