Mustafa Cengiz: Arkamızdan hırsız demesinler yeter!

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, seçim kararı alınmasına ilişkin "Arkamızdan 'hırsız' demesinler yeter. 'Doğru insan' desinler, geri kalanı sayıyorlar zaten..." dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sözcü Gazetesi'ne konuştu.

Mustafa Cengiz, 19-26 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan Olağanüstü Seçim Genel Kurulu iptal edilen seçim konusunda şunları söyledi; "Seçime gitmeye kalktım zorladım, çok da istiyordum hâlâ da istiyorum. Bizi öyle bir baskı altına alıyorlar ki kendimizi anlatmaya vaktimiz yok. Futbolcuların gecikmiş ödemelerini hallediyoruz. Yapılandırmaya çalışıyoruz. Bazıları 1 ay divana hazırlanıyor. Mustafa Cengiz nerede pot kırdı, Yusuf Günay nerede hata yaptı, Abdurrahim ne etti…"

Cengiz'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

- ‘Başvurmadılar' denildi gerçekten başvurmadınız mı?

“Tedbirler gevşetilirken başvurduk. ‘Başvurmadı' diyorlar. Galatasaray Üniversitesi'ne başvurumuzu da yaptık (Belgesini gösteriyor). Olağan kurul için başvurduğumuz an bazı eski yöneticiler, aday adayları ve müzmin adaylar dediler ki ‘Başvurmadınız…' Biz de yayınlamadık vallahi hata… Ben söyleyeyim dedim unuttuk, gitti… Adam ne dedi biliyor musun? ‘Başkan yalan söylüyor.' Yazıklar olsun! Yani ben yalan mı söyleyeceğim? Bunu söyleyen eski yönetici ve başkan adayı… Biz mali kurul izni alamayınca ‘Artık yeter' dedik, ‘Seçime gidelim, gelecek olan bizi ister ibra etsin isterse etmesin.' Bizi devamlı tehdit ediyorlar; ‘Sizi ibra etmeyiz' diye. Ya ayıp ayıp… İki seçime girdim, bir tek kişiyi arayıp oy istemedim. Sonra biz tabii dağdaki olduk. Bağdaki işi bilmiyorsa biz nasıl kovmuşuz onu da anlamadım. Dağda da hizmet ederiz Galatasaray'a, bağda da ederiz. Ne beyaz ne zenci oluruz. Biz Galatasaraylıyız.”

- Başkanlık döneminizde sizi en çok üzen ve en çok sevindiren olay neydi?

“İdari ibrasızlık beni üzmüştür. Eve gittiğimde eşim seviniyordu ‘Kurtuluyoruz' diye ama 176 milyon ödememiz vardı. ‘Borçsuzluk almam lazım, gidemem' dedim. Eğer gitseydim Şampiyonlar Ligi'ne katılamaz ve 32 milyon Euro'yu da alamazdık. En çok sevindiren olay iki şampiyonluktur. UEFA'dan ‘Size ceza vermiyoruz' diye aradıklarında da çok sevindik. Bütçeyi 30 kat aşmamıza rağmen 5 milyon yerine 147 milyon Euro'luk zarara rağmen ceza almadık…”

- Bir muhasebe yaptığınız zaman Başkan Mustafa Cengiz dendiğinde akıllarda ne kalacak sizce?

"Arkamızdan ‘hırsız' demesinler yeter. ‘Doğru insan' desinler, geri kalanı sayıyorlar zaten… Yok beceriksiz yok vasat… Bu bizim yönetime yeter."

''Hoca da öyle her yönetimle çalışmaz''

“Yok Fatih Terim kapıyı vurmuş da Abdurrahim (Albayrak) durdurmuş da… Yalan! Her gün konuşuyoruz; benim kanserim hariç günlük işleri… Bu sıralar kovid ve sakatlıkları konuşuyoruz. Bir profesyonel yaşantısına dikkat etmeli. Hocanın futbolcularla işi zor. Bakın hoca kolay bir adam değil. Mührünü vurmuştur hem Galatasaray'a hem Türk futboluna… Ben de zorum. Aslında hoca da ben de çok kolayız. İdare etmesini bilirsen… Hocanın bize hiçbir saygısızlığı olmamıştır. Oturması, kalkması, bir Galatasaray terbiyesi vardır. Biz devam edersek imzalarız. Çünkü 3+2 yıllık yaptık opsiyonlu… Gelecek yönetimin elini rahatlatmak için öyle yaptık, hoca da öyle istedi. Hoca da öyle her yönetimle çalışmaz. Her hocanın prensibi var. Aslında bomba soru şu: Biz devam eder miyiz?"

''Son perde inmedikçe...''

Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin şampiyonluk favorisi olarak gösterilmesini şöyle değerlendirdi: "Favori gösterilmeleri normal. Çünkü 18 transfer yaptılar. Çok para harcadılar. Şu an yaratılan algı da o şekilde ama Galatasaray'ın olduğu her yerde şampiyonluğun ilk adayı Galatasaray'dır; son perde inmedikçe. Kadıköy'de yenilmedik. Bunun için mutluyum. Fenerbahçe bizim için değerli bir rakip. Onları yenmek bizi mutlu eder."