20 yaş altı sokağa çıkma cezası kaç para 2020

Vakaların hızla artmasının ardından yeni koronavirüs yasakları 1 Aralık'tan itibaren uygulanmaya başladı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için yeni kısıtlamalar getirildi. Peki 20 yaş altı olanlar ne zaman saat kaçta dışarı çıkabilecek, toplu taşıma kullanamayacak mı? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

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Yeni koronavirüs yasakları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrasında halka duyuruldu. Birçok yasak ve kısıtlama 1 Aralık'tan itibaren hayata gerildi. Bunlardan biri de 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara getirilen kısıtlama ve yasaklar oldu. Peki 20 yaş altı gençler saat kaçta ne zaman dışarı çıkacak, toplu taşımayı kullanacak mı, çalışanlar ne olacak?

Sokağa çıkma saatleri ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor: Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Bu kısıtlama hafta sonları cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı 5'e kadar kesintisiz devam edecektir. Cumartesi pazar artık evlerimizdeyiz.

20 yaş altı-65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri: Hafta içi günlerinde 20 yaş altı vatandaşların 13:00-16:00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor, 65 yaş üstü vatandaşlar ise 10:00-13:00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacağı bildirildi.

Yeni tedbirler neler işte madde madde yeni yasaklar:

Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır.

Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak nikahlar bu sayıyı geçemeyecektir.

Her alışveriş merkezi ve semt pazarı için aynı anda kabul edebilecekleri müşteri sayısını tek tek belirleyecektir.

Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.

Alışveriş merkezlerine girişlerinde HES kod uygulamasına geçilecektir.

Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir.

Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı sınırlanabilecektir.

50 kişiden fazla olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir.

Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi.