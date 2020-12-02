Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı ve Vıllarreal maçı öncesinde karantina sürecinin başladığını bildirdi.

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UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında yarın sahasında Villarreal ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Kırmızı-beyazlılar, takıma yapılan koronavirüs testleri neticesinde iki futbolcu ve teknik heyetten iki kişide pozitif sonuca rastlandığını duyurdu.

İki pozitif vakanın ardından Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay da koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı ve Vıllarreal maçı öncesinde karantina sürecinin başladığını bildirdi.