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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dedi! Hiçbir milletvekili terörist cenazesine katılmamalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de yaptığı konuşmada, dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin terörist cenazelerine gitmesini doğru bulmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, 2015 yılında dönemin CHP milletvekilleri Gamze Akkuş İlgezdi ve Sezgin Tanrıkulu'nu akıllara getirdi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de katıldığı muhtarlar toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, hiçbir milletvekilinin teröristlerin cenazesine gitmesini kabul edemeyeceklerini söyledi. Ancak geçmişte yaşananlar Kılıçdaroğlu'nun samimiyetini sorgular nitelikte...

"Hiçbir teröristin cenaze törenine katılmamalı''

Kayseri'de olması nedeniyle milliyetçilik vurgusu yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiçbir teröristin cenaze törenine, asla ve asla hiçbir siyasi partinin yöneticisinin, milletvekilinin, il başkanının, ilçe başkanının katılmasını doğru bulmam. Doğru değil bu, doğru değil. Benim milliyetçilik anlayışım, vatanseverliktir. Bayrağımı seviyorum." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de oy oranlarının az olması nedeniyle kabahatin kendilerinde olduğunu belirten CHP Lideri, sürekli aynı hataları yaptıklarını dile getirdi.

İlgezdi ve Tanrıkulu terörist cenazesine katılmıştı

Tarih 19 Kasım 2015. O dönem CHP milletvekili olan Gamze Akkuş İlgezdi ve dönemin Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, DHKP-C'li terörist Aziz Güler'in cenaze evinde boy göstermişti. Kılıçdaroğlu, cenaze anlarından fotoğraf olmasına rağmen Sezgin Tanrıkulu'na sahip çıkarak "PKK taziyesine hiç katılmadı" demişti.

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